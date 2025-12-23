Despiden a Mariana en Monclova; a sus 6 años perdió la lucha contra el cáncer

MONCLOVA, COAH.- La sala permanecía en calma, apenas interrumpida por el llanto contenido de quienes acudieron a despedir a Mariana Gómez García. Entre arreglos florales en tonos rosados, globos y un pequeño peluche, familiares y seres queridos dieron el último adiós a la niña de seis años que falleció luego de enfrentar durante dos años una compleja enfermedad: cáncer de médula.

Aunque Mariana nació en Monclova, su historia tomó rumbo en Querétaro, ciudad a la que su familia se trasladó con la esperanza de brindarle atención médica especializada tras recibir el diagnóstico. Desde entonces, su vida estuvo marcada por estancias hospitalarias, tratamientos intensivos y la constante expectativa de una mejoría que, pese a los esfuerzos, no llegó.

Durante el último año, la menor permaneció internada de manera continua. Su madre, Mariana Nayeli García de los Santos, se mantuvo a su lado sin separarse un solo instante, acompañándola en cada procedimiento y en cada momento de incertidumbre, hasta el final.

Como parte del tratamiento, Mariana fue sometida a un trasplante de médula ósea. Sin embargo, una infección complicó gravemente su estado de salud, derivando en un deterioro irreversible que finalmente le arrebató la vida a pocos días de la Navidad.

La pequeña alcanzó a cursar el nivel preescolar, pero su condición médica le impidió iniciar la primaria. Familiares y personas cercanas coinciden en describirla como una niña dulce, alegre y llena de cariño, cuya presencia iluminaba incluso los momentos más difíciles. Deja a cuatro hermanos menores y una familia profundamente afectada por su ausencia.

Durante la velación, el dolor fue evidente. Su madre, visiblemente afectada, apenas pudo expresar unas palabras que resumieron el amor y la sensibilidad de su hija: “Ella quería muchas flores”.

A la tragedia se sumaron dificultades económicas. La familia recurrió a redes sociales para solicitar apoyo que permitiera trasladar el cuerpo de Mariana desde Querétaro hasta Coahuila y cubrir los gastos funerarios. La respuesta solidaria de la comunidad fue inmediata y permitió que la menor regresara a su tierra natal.

Las muestras de afecto no se hicieron esperar. Mensajes de despedida inundaron las redes sociales, destacando la ternura y fortaleza de la niña, cuyo recuerdo, aseguraron, permanecerá vivo.

Aunque el traslado ya se concretó, la familia continúa enfrentando limitaciones económicas. Quienes deseen brindar apoyo pueden comunicarse con Blanca Estela, tía de la madre de Mariana, al teléfono 866 101 8869.

