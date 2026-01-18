Detienen a hombre por presunto abuso contra dos niñas en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Un hombre fue asegurado por su presunta responsabilidad en un caso de agresión sexual en perjuicio de dos niñas de 8 y 11 años, ocurrido en la colonia Los Cedros, de Monclova, hecho que es investigado por la Fiscalía General del Estado.

De acuerdo con información preliminar, el caso fue denunciado luego de que una mujer solicitara apoyo tras conocer que su hija menor había revelado a su abuela haber sido víctima de una agresión días antes. Tras esta revelación, los familiares acudieron ante las autoridades para formalizar la denuncia correspondiente.

TE PUEDE INTERESAR: Investigan presunto abuso sexual contra dos menores por parte de exsocorrista en Monclova

Las indagatorias establecen que los hechos habrían ocurrido cuando las menores regresaban de una tienda cercana y fueron interceptadas por un vecino del sector, identificado como “don Chuy”, quien presuntamente las invitó a ingresar a un taller eléctrico ubicado en las inmediaciones de su domicilio.

El temor de las niñas habría provocado que el caso no fuera denunciado de inmediato, ya que fue hasta varios días después cuando una de ellas logró relatar lo sucedido a un familiar. Una vez recibido el reporte, personal de atención telefónica orientó a la familia para acudir ante el Ministerio Público e iniciar el procedimiento legal.

El inmueble relacionado con el caso se localiza en el cruce de las calles Cuba y Manuel Montejo, donde se realizaron diligencias para recabar datos de prueba e integrar la carpeta de investigación. Con base en estos elementos, agentes investigadores procedieron al aseguramiento del presunto responsable, identificado como Jesús “N”.

La Fiscalía General del Estado confirmó que el señalado se encuentra detenido y a disposición de la autoridad competente, al tratarse de un delito considerado grave por involucrar a menores de edad. Hasta el momento, no se ha precisado la fecha exacta en la que se realizó el aseguramiento, y será la autoridad judicial quien determine su situación jurídica conforme al avance de las investigaciones.

Finalmente, se reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar de inmediato cualquier hecho relacionado con abuso infantil, y se recordó que existen instancias especializadas para brindar atención psicológica, médica y legal a las víctimas.

(Con información de medios locales)