Investigan presunto abuso sexual contra dos menores por parte de exsocorrista en Monclova

Monclova
/ 17 enero 2026
    Investigan presunto abuso sexual contra dos menores por parte de exsocorrista en Monclova
    El caso fue canalizado al Ministerio Público y podría ser atraído por la Fiscalía General del Estado, al tratarse de un delito grave que involucra a niñas de 8 y 11 años de edad. FOTO: ARCHIVO

Autoridades iniciaron una investigación tras la denuncia de una presunta agresión sexual en la colonia Los Cedros

MONCLOVA, COAH.- Un presunto caso de agresión sexual en contra de dos menores de edad encendió las alertas la noche del jueves en la colonia Los Cedros, en el municipio de Monclova, luego de que una familia solicitara apoyo a las autoridades tras conocer el testimonio de una de las víctimas, lo que derivó en la activación de los protocolos de atención a niñas y niños.

De acuerdo con información preliminar, el reporte se realizó antes de las 21:00 horas, cuando una mujer pidió auxilio tras ser informada por su madre —abuela de las menores— sobre la revelación hecha por una de las niñas, quien habría narrado un ataque ocurrido días atrás, mientras regresaba junto con su hermana de realizar una compra en una tienda del sector.

TE PUEDE INTERESAR: Avalan para Ramos Arizpe planta de autoconsumo eléctrico de Minsa, de Alatagracia Gómez

Las menores, de 8 y 11 años de edad, habrían sido interceptadas por un vecino identificado con el apodo de “don Chuy”, un hombre que, según se indicó, años atrás se desempeñó como socorrista, y quien presuntamente las convenció de ingresar a un taller eléctrico ubicado cerca de su domicilio. Según el testimonio recabado, las niñas no dimensionaron el riesgo de la situación en ese momento.

El silencio en torno a lo ocurrido se habría prolongado por varios días, debido al temor de las menores a ser reprendidas o no ser escuchadas. Fue hasta que una de ellas logró compartir lo sucedido con un familiar que la información llegó finalmente a conocimiento de los adultos responsables.

Una vez recibido el reporte, personal de atención telefónica orientó a la familia para acudir de inmediato ante el Ministerio Público y formalizar la denuncia correspondiente, con el fin de que se iniciaran las diligencias legales y se garantizara la atención integral a las víctimas.

El domicilio señalado se ubica en el cruce de las calles Cuba y Manuel Montejo, en la colonia Los Cedros. De manera preliminar, autoridades cuentan con los datos necesarios para iniciar la investigación en contra de Jesús “M”.

Hasta el cierre de esta información no se había reportado la detención de alguna persona; sin embargo, se prevé que la Fiscalía General del Estado atraiga el caso y dé seguimiento conforme a la ley, al tratarse de un delito grave que involucra a menores de edad.

Autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier indicio de abuso infantil y recordaron que existen instancias especializadas para brindar acompañamiento psicológico, legal y médico a las víctimas. Asimismo, exhortaron a madres, padres y tutores a mantener una comunicación constante con niñas y niños, como una medida clave para detectar oportunamente situaciones que pongan en riesgo su integridad.

Temas


Acoso
Denuncias
Violencia De Género

Localizaciones


Coahuila
Monclova

Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

