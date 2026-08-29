Detienen a hombre tras incendio en vivienda de Monclova; vecinos reportan casos recurrentes

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    Detienen a hombre tras incendio en vivienda de Monclova; vecinos reportan casos recurrentes
    Bomberos de Monclova acudieron a la colonia Mezquital del Valle para controlar el incendio registrado durante la noche del viernes. REDES SOCIALES

Nuevo incendio moviliza a Bomberos en Monclova; detienen a presunto responsable

MONCLOVA, COAH.- Un nuevo incendio registrado en una vivienda de la colonia Mezquital del Valle movilizó a elementos del Cuerpo de Bomberos y Seguridad Pública de Monclova durante la noche del viernes, mientras vecinos del sector señalaron que el inmueble ha sido escenario de siniestros similares anteriormente.

Los hechos ocurrieron en una propiedad ubicada en el sector de las calles Valle de la Gobernadora y Primavera, donde las llamas comenzaron en el patio y amenazaron con extenderse hacia el interior de la vivienda.

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De acuerdo con información difundida sobre el incidente, un hombre que presuntamente se encontraba bajo los efectos de sustancias habría iniciado el fuego. Elementos de Seguridad Pública lo detuvieron y trasladaron a la Comandancia Municipal para ponerlo a disposición del juez calificador.

Bomberos de Monclova acudieron al lugar y realizaron maniobras para controlar las llamas antes de que alcanzaran otras áreas del inmueble o propiedades cercanas. No se reportaron personas lesionadas.

VECINOS REPORTAN MÁS INCENDIOS

Habitantes de Mezquital del Valle señalaron que esta no sería la primera ocasión en que se registra un incendio en la misma propiedad, situación que, aseguraron, ha generado preocupación entre quienes viven en los alrededores.

Según testimonios recogidos en el sector, una persona permanecería habitualmente en el inmueble y vecinos le atribuyen varios de los incidentes registrados. Estos señalamientos corresponden a versiones de los residentes y hasta el momento no se ha informado de manera oficial cuántos incendios se han presentado ni las causas determinadas en cada uno.

Ante la recurrencia que aseguran haber observado, los vecinos solicitaron la intervención de las autoridades para revisar la situación del inmueble y evitar nuevos incidentes que pudieran representar un riesgo para las viviendas cercanas.

Tras controlar el fuego, las autoridades municipales tomaron conocimiento de lo ocurrido. El hombre señalado como presunto responsable quedó bajo custodia para determinar las medidas correspondientes por los hechos.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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