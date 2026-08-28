Suman tres denuncias por presunto maltrato en anexo de Monclova; FGE mantiene investigación

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Monclova
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    Suman tres denuncias por presunto maltrato en anexo de Monclova; FGE mantiene investigación
    Personal de la Fiscalía colocó sellos de aseguramiento en el inmueble tras concluir el cateo realizado como parte de la investigación por presunto maltrato. LIDIET MEXICANO

Una de las denunciantes presentó lesiones durante la valoración médica; el inmueble quedó asegurado tras el cateo y hasta el momento no hay personas detenidas

MONCLOVA, COAH.- La Fiscalía General del Estado (FGE) investiga presuntos actos de maltrato contra personas que permanecieron internadas en un centro de rehabilitación de Monclova, luego de que tres de ellas acudieran a denunciar hechos relacionados con su estancia en el lugar.

Everardo Lazo Chapa, delegado de la FGE en la Región Centro, informó que la investigación comenzó después de que una joven acudiera ante la Fiscalía y manifestó haber sufrido maltrato mientras permanecía internada en el anexo.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/catean-anexo-nueva-vida-en-monclova-tras-denuncia-por-presunta-violencia-evacuan-a-27-internos-video-IB23119203

Tras recibir la denuncia, la mujer fue valorada por un médico legista, quien, de acuerdo con el delegado, determinó que presentaba lesiones. Ante estos elementos, el Ministerio Público solicitó a un juez una orden de cateo para ingresar al inmueble y recabar indicios relacionados con los hechos denunciados.

La diligencia se realizó la noche del jueves. Según Lazo Chapa, los agentes recabaron diversos datos de prueba que serán incorporados a la carpeta de investigación. En ese momento se encontraban en el centro aproximadamente 25 personas de ambos sexos y diferentes edades.

Todas fueron retiradas del inmueble y posteriormente entregadas a sus familiares, quienes fueron notificados de la situación, indicó el funcionario. Una vez concluido el cateo, el lugar quedó asegurado y fueron colocados los sellos correspondientes.

SUMAN TRES DENUNCIAS

Lazo Chapa confirmó que, después de la primera denuncia, otras dos personas que habían permanecido internadas en el mismo centro acudieron ante la Fiscalía para denunciar presuntos hechos de maltrato, por lo que actualmente son tres los casos que forman parte de la investigación.

“Estamos recabando otros datos de prueba, como declaraciones testimoniales, con la finalidad de concluirla de manera satisfactoria y poderla turnar ante el órgano jurisdiccional”, explicó.

$!El cateo en el anexo Nueva Vida derivó de una denuncia por presunto maltrato; posteriormente, otras dos personas acudieron ante la Fiscalía para denunciar hechos similares.
El cateo en el anexo Nueva Vida derivó de una denuncia por presunto maltrato; posteriormente, otras dos personas acudieron ante la Fiscalía para denunciar hechos similares. LIDIET MEXICANO

Hasta el momento no hay personas detenidas. La Fiscalía continúa con la integración de la carpeta y la recopilación de elementos para determinar si existen responsabilidades penales.

El delegado precisó que las lesiones detectadas en la primera denunciante fueron consideradas leves, aunque señaló que no contaba en ese momento con información precisa sobre las lesiones que pudieran presentar las otras personas que denunciaron.

MANTIENEN REVISIONES EN CENTROS DE REHABILITACIÓN

Lazo Chapa señaló que la FGE mantiene coordinación con la Secretaría de Salud para atender posibles casos de maltrato en centros de rehabilitación. Explicó que se realizan recorridos y revisiones para verificar las condiciones en las que permanecen las personas internadas.

Según el funcionario, cuando durante estas inspecciones se detecta alguna situación que pudiera constituir un delito, la Secretaría de Salud da aviso a la Fiscalía para iniciar las investigaciones correspondientes.

$!Corporaciones de seguridad participaron en el operativo realizado en el centro de rehabilitación de Monclova, donde fueron retiradas las personas que permanecían internadas.
Corporaciones de seguridad participaron en el operativo realizado en el centro de rehabilitación de Monclova, donde fueron retiradas las personas que permanecían internadas. LIDIET MEXICANO

Añadió que el fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez, ha instruido mantener atención sobre este tipo de casos y agilizar las investigaciones.

“Hay que manifestar que el fiscal general Federico Fernández siempre nos ha manifestado que estemos atentos a este tipo de situaciones, con la finalidad de darle prontitud a la investigación y poderla concluir lo más rápido posible”, señaló.

La investigación permanece abierta y, de acuerdo con Lazo Chapa, será a partir de los datos de prueba recabados que la Fiscalía determine si existen elementos suficientes para llevar el caso ante la autoridad judicial.

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Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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