Llega adulto mayor sin vida a la Clínica 9 del IMSS en Frontera

Monclova
/ 6 febrero 2026
    Llega adulto mayor sin vida a la Clínica 9 del IMSS en Frontera
    Personal médico confirmó el fallecimiento del adulto mayor en la sala de urgencias. FOTO: GOOGLE MAPS

El adulto mayor perdió el conocimiento al salir de su domicilio y fue trasladado de urgencia al hospital, donde se confirmó que ya no contaba con signos vitales

FRONTERA, COAH.- Un adulto mayor fue declarado sin vida tras su arribo a la sala de urgencias de la Clínica número 9 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en el municipio de Frontera, lo que derivó en la intervención de corporaciones de seguridad y personal ministerial para tomar conocimiento del fallecimiento.

Los hechos se registraron durante la mañana de ayer jueves, alrededor de las 08:00 horas, cuando personal médico del nosocomio notificó el ingreso de un paciente que ya no presentaba signos vitales. De acuerdo con la información disponible, el hombre fue trasladado de emergencia por sus familiares luego de presentar una descompensación al salir de su domicilio.

Al arribar a la clínica, el personal de salud realizó la valoración correspondiente, incluyendo un electrocardiograma, mediante el cual se confirmó que el paciente no contaba con actividad vital al momento de su revisión, por lo que se declaró oficialmente su fallecimiento.

El adulto mayor fue identificado como Mario Alberto ¨N¨, de 74 años de edad. En el lugar, su hijo proporcionó información a las autoridades, señalando que desde días antes su padre presentaba diversos malestares físicos. Indicó que inicialmente había acudido a una farmacia para recibir atención, donde le informaron que se trataba de un cuadro de gripe y le suministraron medicamento, sin que se registrara mejoría en su estado de salud.

Ante la persistencia de los síntomas, la familia decidió trasladarlo a consulta médica durante la mañana de este jueves. Sin embargo, al momento de salir del domicilio, el hombre perdió el conocimiento, por lo que fue llevado de inmediato a la Clínica 9 del IMSS, donde finalmente se confirmó el deceso.

De acuerdo con lo referido por los familiares, el adulto mayor padecía diabetes, condición que fue tomada en cuenta como parte del informe preliminar proporcionado a las autoridades que acudieron al nosocomio para tomar conocimiento de los hechos.

Tras la notificación oficial del fallecimiento, se solicitó la intervención de los elementos de la Agencia de Investigación Criminal, quienes acudieron al lugar para realizar los trámites legales correspondientes. El caso fue registrado de manera preliminar como fallecimiento por causas naturales, sin que se reportaran indicios de violencia.

Posteriormente, las autoridades solicitaron el apoyo de una funeraria local para el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense, donde se le practicará la necropsia de ley con el objetivo de confirmar oficialmente la causa del deceso.

(Con información de medios locales)

