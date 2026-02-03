Detienen a mujer de la tercera edad con medio kilo de mariguana, en Cuatro Ciénegas
La detención se registró durante un operativo de revisión vehicular en la carretera federal 30, como parte de acciones preventivas de seguridad en la región Centro-Desierto de Coahuila
CUATRO CIÉNEGAS, COAH.- Una mujer originaria del ejido La Cruz, en el municipio de Frontera, fue detenida en posesión de aproximadamente medio kilogramo de mariguana, sustancia que presuntamente transportaba desde San Pedro hacia San Buenaventura.
La detenida fue identificada como María Leticia “N”, de 68 años de edad, quien viajaba a bordo de un autobús de pasajeros Frontera con la droga distribuida en varias bolsas de plástico.
La detención ocurrió durante un filtro de revisión instalado sobre la carretera federal número 30, a la altura del Pueblo Mágico de Cuatro Ciénegas, donde elementos de la Policía Municipal realizaron una inspección a la unidad de transporte. Durante la revisión, los agentes detectaron una actitud sospechosa por parte de la mujer, por lo que procedieron a revisarla.
Al realizar la inspección, los uniformados localizaron la sustancia, con un peso aproximado de medio kilogramo de mariguana, motivo por el cual fue asegurada por el presunto delito de posesión de narcóticos.
De acuerdo con la información recabada, la mujer manifestó tener su domicilio en el ejido La Cruz, en Frontera, y señaló que se trasladaba desde San Pedro con destino a San Buenaventura.
Tras su detención, fue puesta a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, instancia que determinará su situación legal conforme a la ley.
El caso ha generado reacciones en redes sociales, donde algunos usuarios le han atribuido apodos, mientras que la delegación Centro-Desierto de la Fiscalía General del Estado no ha emitido información oficial sobre el avance del proceso legal.