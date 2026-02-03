Detienen a mujer de la tercera edad con medio kilo de mariguana, en Cuatro Ciénegas

CUATRO CIÉNEGAS, COAH.- Una mujer originaria del ejido La Cruz, en el municipio de Frontera, fue detenida en posesión de aproximadamente medio kilogramo de mariguana, sustancia que presuntamente transportaba desde San Pedro hacia San Buenaventura. La detenida fue identificada como María Leticia “N”, de 68 años de edad, quien viajaba a bordo de un autobús de pasajeros Frontera con la droga distribuida en varias bolsas de plástico. TE PUEDE INTERESAR: Monclova recauda 68 mdp en enero y supera ingresos de 2025

La detención ocurrió durante un filtro de revisión instalado sobre la carretera federal número 30, a la altura del Pueblo Mágico de Cuatro Ciénegas, donde elementos de la Policía Municipal realizaron una inspección a la unidad de transporte. Durante la revisión, los agentes detectaron una actitud sospechosa por parte de la mujer, por lo que procedieron a revisarla. Al realizar la inspección, los uniformados localizaron la sustancia, con un peso aproximado de medio kilogramo de mariguana, motivo por el cual fue asegurada por el presunto delito de posesión de narcóticos.