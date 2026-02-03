Detienen a mujer de la tercera edad con medio kilo de mariguana, en Cuatro Ciénegas

+ Seguir en Seguir en Google
Monclova
/ 3 febrero 2026
    Detienen a mujer de la tercera edad con medio kilo de mariguana, en Cuatro Ciénegas
    La detenida fue puesta a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado. FOTO: LIDIET MEXICANO

La detención se registró durante un operativo de revisión vehicular en la carretera federal 30, como parte de acciones preventivas de seguridad en la región Centro-Desierto de Coahuila

CUATRO CIÉNEGAS, COAH.- Una mujer originaria del ejido La Cruz, en el municipio de Frontera, fue detenida en posesión de aproximadamente medio kilogramo de mariguana, sustancia que presuntamente transportaba desde San Pedro hacia San Buenaventura.

La detenida fue identificada como María Leticia “N”, de 68 años de edad, quien viajaba a bordo de un autobús de pasajeros Frontera con la droga distribuida en varias bolsas de plástico.

TE PUEDE INTERESAR: Monclova recauda 68 mdp en enero y supera ingresos de 2025

$!La mujer fue detenida durante un filtro de revisión instalado sobre la carretera federal 30, en Cuatro Ciénegas.
La mujer fue detenida durante un filtro de revisión instalado sobre la carretera federal 30, en Cuatro Ciénegas. FOTO: LIDIET MEXICANO

La detención ocurrió durante un filtro de revisión instalado sobre la carretera federal número 30, a la altura del Pueblo Mágico de Cuatro Ciénegas, donde elementos de la Policía Municipal realizaron una inspección a la unidad de transporte. Durante la revisión, los agentes detectaron una actitud sospechosa por parte de la mujer, por lo que procedieron a revisarla.

Al realizar la inspección, los uniformados localizaron la sustancia, con un peso aproximado de medio kilogramo de mariguana, motivo por el cual fue asegurada por el presunto delito de posesión de narcóticos.

$!La mariguana asegurada fue localizada en varias bolsas de plástico dentro del equipaje.
La mariguana asegurada fue localizada en varias bolsas de plástico dentro del equipaje. FOTO: LIDIET MEXICANO

De acuerdo con la información recabada, la mujer manifestó tener su domicilio en el ejido La Cruz, en Frontera, y señaló que se trasladaba desde San Pedro con destino a San Buenaventura.

Tras su detención, fue puesta a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, instancia que determinará su situación legal conforme a la ley.

El caso ha generado reacciones en redes sociales, donde algunos usuarios le han atribuido apodos, mientras que la delegación Centro-Desierto de la Fiscalía General del Estado no ha emitido información oficial sobre el avance del proceso legal.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Detenciones
Drogas
Seguridad

Localizaciones


Cuatro Ciénegas

Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación egresada de la Universidad Autónoma del Noreste, con una especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila, actual corresponsal de la Región Centro del Estado de Coahuila con una trayectoria de 10 años en el periodismo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Caso Epstein: El juicio semifinal

Caso Epstein: El juicio semifinal
true

Adán Augusto hará bien... pero muy lejos de México
México apaga motores en la carrera espacial

México apaga motores en la carrera espacial
En Coahuila, familias preservan la tradición del Día de la Candelaria mediante la vestimenta del Niño Dios y la preparación de alimentos típicos, una costumbre que refuerza la identidad cultural y religiosa del estado.

Destaca a nivel nacional la riqueza y belleza de las vestimentas de los Niños Dios de Coahuila
El Economic Policy Innovation Institute señalñó que Estados Unidos no aprovechó completamente el estatus del dólar como la moneda dominante del mundo.

Aranceles de Trump ha provocado que el resto del mundo diversifique sus economías
Con 1.91 metros de estatura, el coahuilense se suma a la renovación de la defensiva universitaria.

De Lobos UAdeC a Auténticos Tigres: Daniel de Hoyos refuerza la defensiva de la UANL
Personas observan una instalación de arte de protesta para conmemorar el cumpleaños de Jeffrey Epstein, el 20 de enero de 1953, en el National Mall, el lunes 19 de enero de 2026, en Washington.

El gobierno de EU publica docenas de fotos con desnudos en los archivos Epstein
Cuando te enfrías, es normal que lo notes primero en los dedos de tus manos y pies.

¿Por qué tengo las manos y los pies tan fríos?