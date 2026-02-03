Monclova recauda 68 mdp en enero y supera ingresos de 2025

MONCLOVA, COAH.- Al cierre de enero de 2026, el municipio de Monclova logró una recaudación de 68 millones de pesos por concepto de impuestos, licencias y diversas contribuciones municipales, cifra que representa siete millones de pesos más en comparación con el mismo periodo de 2025.

El alcalde Carlos Villarreal Pérez destacó que, aunque el balance anual se mantiene en niveles similares al del año anterior, el crecimiento se explica principalmente por un mayor número de cuentas regularizadas.

Detalló que durante enero se registraron mil 50 cuentas más que cumplieron con sus pagos respecto al mismo mes del año pasado, reflejo de un avance en el ordenamiento fiscal y en el cumplimiento ciudadano.

“Muchas de estas cuentas ya están prácticamente en orden y realizan sus pagos año con año. La diferencia fue que hubo más contribuyentes cumpliendo, aunque el ingreso global se mantenga prácticamente en el mismo nivel”, señaló el edil.

Villarreal Pérez precisó que los ingresos corresponden, entre otros rubros, al pago del impuesto predial, licencias de funcionamiento, contribuciones de negocios y diversos derechos municipales, recursos que permitirán fortalecer programas y proyectos de la actual administración.

El alcalde reiteró que los ingresos propios del municipio serán destinados a los cinco pilares del gobierno municipal: seguridad, desarrollo económico, infraestructura, imagen urbana y programas sociales, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las familias monclovenses.

Asimismo, subrayó la coordinación con el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, para impulsar proyectos estratégicos y reforzar la inversión pública en Monclova.

Recordó que dentro del plan de inversión Prendamos Monclova se contemplaba inicialmente una bolsa de 350 millones de pesos; sin embargo, al cierre de 2025 la inversión alcanzó los 420 millones de pesos, lo que permite proyectar con mayor claridad el presupuesto de 2026, considerando la llegada de participaciones federales y recursos estatales.

Finalmente, adelantó que el municipio mantendrá una inversión relevante en obras prioritarias, principalmente en infraestructura educativa, industrial, social y urbana, como parte de la estrategia para continuar impulsando el desarrollo integral de Monclova.