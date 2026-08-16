Dictan prisión preventiva a cuidador de perros rescatados en Castaños, Coahuila; animalistas piden justicia

La medida cautelar fue dictada durante la audiencia inicial realizada este sábado 15 de agosto, en la que el imputado fue señalado por su probable responsabilidad en delitos relacionados con crueldad animal y violencia contra seres sintientes. La prisión preventiva permanecerá vigente mientras se desarrolla la siguiente etapa del procedimiento.

MONCLOVA, COAH.- Un juez de control de Monclova , Coahuila, impuso prisión preventiva justificada a Juan “N”, señalado como presunto cuidador de los perros asegurados en un inmueble relacionado con la Fundación Frichem, mientras continúa el proceso judicial derivado de las condiciones en que fueron localizados los animales.

La audiencia para determinar si Juan “N” será vinculado a proceso quedó programada para el próximo 19 de agosto. Será entonces cuando la autoridad judicial analice los elementos presentados por el Ministerio Público y determine si existen condiciones para continuar formalmente el proceso penal.

El caso se originó tras un operativo realizado el 12 de agosto en un inmueble de la colonia Libertad, donde fueron asegurados 63 perros. La intervención ocurrió después de que propietarios de una perrita extraviada identificaran información relacionada con el animal y acudieran ante las autoridades.

La situación provocó la reacción de rescatistas y organizaciones defensoras de los animales este sábado y domingo, quienes acudieron al desarrollo de la audiencia y exigieron que las investigaciones permitan establecer responsabilidades por las condiciones en que fueron encontrados los perros.

La indignación aumentó luego de que una de las perritas rescatadas muriera tras ser trasladada para recibir atención veterinaria. Rescatistas señalaron que el animal presentaba un estado de salud delicado.

Los perros restantes fueron distribuidos entre centros de atención, asociaciones y rescatistas para recibir valoración y cuidados. Autoridades estatales también participan en la revisión de las condiciones de los animales.

En medio de la controversia, la Fundación Frichem difundió un mensaje a través de su página de Facebook en el que fijó su postura frente a los señalamientos derivados del aseguramiento de los animales y sostuvo que buscará demostrar su inocencia.