Monclova se suma al rescate y recuperación de 63 perros víctimas de maltrato

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    Monclova se suma al rescate y recuperación de 63 perros víctimas de maltrato
    Aniela Flores Verduzco, directora del Centro de Bienestar Animal, informó sobre la atención que reciben los perros rescatados en Castaños. LIDIET MEXICANO

Monclova brinda atención médica y resguardo a ocho de los 63 perros rescatados en Castaños, varios de ellos con desnutrición y enfermedades

MONCLOVA, COAH.- El Municipio de Monclova se sumó al rescate y atención de los 63 perros que fueron asegurados de la Fundación Frichem A.C., en Castaños, luego de ser encontrados en condiciones de abandono y presunto maltrato.

A través del Centro de Bienestar Animal, el municipio mantiene coordinación con la Fiscalía General del Estado, asociaciones y rescatistas independientes para brindar atención médica y resguardo a los animales, que fueron distribuidos entre diferentes organizaciones y personas dedicadas al rescate.

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Aniela Flores Verduzco, directora del Centro de Bienestar Animal, informó que desde que se tuvo conocimiento del caso se estableció comunicación con las autoridades y, por instrucciones del alcalde Carlos Villarreal, se decidió apoyar con el resguardo de parte de los perros.

Actualmente, ocho de los 63 animales se encuentran en las instalaciones del Centro de Bienestar Animal de Monclova, mientras que el resto permanece bajo cuidado de asociaciones y rescatistas como Andy Rescates, Nayita y Dejando Huella.

La funcionaria señaló que, en general, los perros presentan un estado delicado de salud, con casos de desnutrición severa, enfermedades, infestación de garrapatas y diversas lesiones, además de mostrar signos de afectaciones derivadas de las condiciones en las que permanecieron.

“Están en una situación de suma desnutrición, están enfermos; se ve que están tristes, traumados y que han pasado por cuestiones muy severas”, explicó Flores Verduzco.

Los médicos veterinarios del Centro de Bienestar Animal ya realizaron una primera valoración de los animales. Una vez que concluyan las cirugías que se tienen programadas, se realizará una revisión más detallada de cada perro para integrar sus expedientes médicos y establecer los tratamientos que requieran.

Flores Verduzco indicó que el municipio también continuará colaborando con la Fiscalía General del Estado en las investigaciones relacionadas con este caso, proporcionando la información y el seguimiento de los animales que permanecen bajo resguardo municipal.

La prioridad, dijo, es lograr que los perros se recuperen y, posteriormente, avanzar con su esterilización para que puedan ser entregados a familias responsables que les brinden un hogar seguro.

De esta manera, Monclova se mantiene involucrado en la atención de los animales rescatados, sumando esfuerzos con autoridades, asociaciones y rescatistas para que los perros puedan superar las condiciones en las que fueron encontrados y tengan una segunda oportunidad.

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Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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