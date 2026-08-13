Rescatan a 63 perros en Fundación Frichem; investigan posible caso de maltrato animal, en Castaños, Coahuila

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Monclova
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    Rescatan a 63 perros en Fundación Frichem; investigan posible caso de maltrato animal, en Castaños, Coahuila
    Lizbeth Almazán era identificada como directora de la Fundación Frichem en una publicación difundida en la página oficial de la organización, en Facebook, en julio pasado. CORTESÍA

Los perros fueron encontrados con graves problemas de salud y al menos 10 requirieron atención veterinaria urgente

CASTAÑOS, COAH.- El rescate de 63 perros en condiciones críticas dentro de las instalaciones de la Fundación Frichem, en Castaños, Coahuila, puso bajo investigación el manejo que recibían los animales y movilizó a organizaciones protectoras que ahora enfrentan el reto de mantenerlos y recuperar su estado de salud.

El operativo se realizó la noche de este miércoles 12 de agosto en un inmueble de la colonia Libertad, luego de una denuncia relacionada con una perrita extraviada. Durante la diligencia, autoridades localizaron a los 63 animales y procedieron a retirarlos del lugar con apoyo de rescatistas.

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Los primeros reportes describieron cuadros de desnutrición, infestación de garrapatas y diferentes problemas de salud. Al menos 10 perros requerían atención veterinaria prioritaria y uno de ellos tuvo que ser hospitalizado. Tras el rescate, activistas encabezados por Tuilzie Ibarra Vázquez comenzaron a solicitar alimento, medicamentos, recursos económicos y voluntarios para atender a los animales.

El caso también cobró relevancia por publicaciones previas de la propia Fundación Frichem. En julio pasado, la organización difundió un mensaje en el que agradeció a Roberto Treviño y al Partido Verde Ecologista de México la donación de 100 kilos de alimento, recibida por su directora, Lizbeth Almazán, en el marco del Día Mundial del Perro. La publicación identificaba entonces a Almazán como directora de la fundación.

Durante el cateo una persona fue detenida y el inmueble quedó asegurado mientras continúan las investigaciones para determinar las condiciones en que se encontraban los perros y establecer, en su caso, responsabilidades.

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El principal reto es la recuperación de los 63 animales, mientras las asociaciones protectoras solicitan ayuda ciudadana para cubrir alimento, medicamentos y atención veterinaria.

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Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

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