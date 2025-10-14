Doosung Tech iniciará operaciones en Monclova con inversión de 25 millones de pesos

MONCLOVA, COAH.- En las próximas semanas comenzará operaciones en Monclova la nueva planta de Doosung Tech, empresa del ramo automotriz que invertirá 25 millones de pesos en sus instalaciones y que generará 200 empleos directos en su primera etapa.

El alcalde Carlos Villarreal Pérez informó que la planta, dedicada a la fabricación de componentes para vehículos eléctricos, está lista para su inauguración oficial, la cual será encabezada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

“Esta empresa ya concluyó su nave industrial y estamos a la espera de la agenda del gobernador para colocar la primera piedra simbólica de su arranque formal”, explicó el edil.

La nave de producción abarca 5 mil metros cuadrados y cuenta con proyección de expansión en los próximos meses, lo que permitirá aumentar la plantilla laboral conforme se instalen nuevas líneas de producción.

El alcalde destacó que el municipio otorgó estímulos fiscales durante el primer trimestre del año, como parte de la estrategia conjunta con el Gobierno del Estado para atraer inversiones.

“Monclova sigue recuperando su dinamismo económico; la economía global empieza a reactivarse, y esperamos que las inversiones que estaban detenidas se concreten pronto para seguir generando empleo y bienestar”, añadió Villarreal Pérez.