Avanza investigación por crueldad animal en Piedras Negras; suman 3 denuncias

La Fiscalía General de Justicia del Estado confirmó que se han presentado tres denuncias por presunto maltrato animal, luego de que un video difundido en redes sociales mostrara los cuerpos de varios perros en el relleno sanitario de Piedras Negras.

Las imágenes provocaron indignación y una fuerte respuesta entre la ciudadanía.

El coordinador de Ministerios Públicos, Rogelio Gómez Rodríguez, informó que la dependencia ya inició las investigaciones para deslindar responsabilidades.

“Será necesario citar a declarar a los empleados municipales que pudieran estar involucrados, y a partir de sus testimonios determinar qué tipo de delito podría configurarse, como crueldad o maltrato animal”, indicó.

El caso está siendo atendido por la Agencia Especializada en Crueldad Animal, adscrita a la Fiscalía General de Justicia, que mantiene abiertas varias líneas de investigación.

Las autoridades aseguraron que se actuará conforme a derecho y se sancionará a quien resulte responsable.