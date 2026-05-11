Dos suicidios y un intento de autolesión sacuden la Región Centro en el Día de las Madres

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Monclova
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    Dos suicidios y un intento de autolesión sacuden la Región Centro en el Día de las Madres
    Autoridades municipales atendieron distintos reportes en la región, incluyendo dos casos de personas localizadas sin vida en Frontera y Monclova, lo que generó intensa movilización de cuerpos de emergencia. ARCHIVO

Dos de los casos corresponden a hombres jóvenes, mientras que el intento de autolesión fue protagonizado por un hombre de 38 años en un fraccionamiento de la región

MONCLOVA, COAH.- La Región Centro de Coahuila registró una jornada marcada por hechos de alto impacto emocional, luego de que dos hombres fueran localizados sin vida en distintos puntos de Frontera y Monclova, además de un tercer caso en el que un sujeto intentó autolesionarse en medio de una crisis familiar.

En el municipio de Frontera, una vivienda de la colonia Occidental se convirtió en el escenario de un caso que conmocionó a una familia, luego de que un joven de 25 años fuera encontrado sin vida durante la mañana. El hecho ocurrió en un domicilio ubicado en el cruce de las calles Luis Donaldo Colosio e Industrial.

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De acuerdo con los reportes, horas antes el joven había convivido con su familia durante una reunión con motivo del Día de las Madres, incluso llegó a felicitar a su madre antes de retirarse del lugar. Fue durante la madrugada cuando permaneció en el domicilio, donde posteriormente ocurrió el desenlace.

El hallazgo se registró alrededor de las 06:00 horas, cuando familiares solicitaron apoyo a los números de emergencia. Al arribo de los cuerpos de auxilio, se confirmó que el joven ya no contaba con signos vitales. En el sitio también intervinieron corporaciones policiacas, quienes aseguraron el área para las diligencias correspondientes.

De forma paralela, en la colonia Hipódromo del municipio de Monclova, se reportó otro hecho similar, donde un hombre fue localizado sin vida en circunstancias que también movilizaron a las autoridades, generando consternación entre vecinos del sector. Ambos casos fueron atendidos por instancias de seguridad y servicios periciales para las investigaciones correspondientes.

En un tercer hecho registrado en la región, elementos de seguridad intervinieron en el Fraccionamiento Carranza, luego de que un hombre de 38 años protagonizara una crisis al interior de un domicilio familiar, donde intentó lesionarse utilizando un objeto punzocortante tras una discusión relacionada con la solicitud de dinero.

De acuerdo con los reportes, el sujeto se encontraba bajo efectos de sustancias tóxicas y mostró conductas agresivas, lo que generó preocupación entre sus familiares, quienes solicitaron apoyo de las autoridades. La intervención oportuna evitó que la situación escalara a consecuencias fatales, por lo que el individuo fue asegurado y trasladado a la comandancia municipal.

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En este último caso, la madre del hombre señaló a las autoridades que enfrentan una problemática de larga data relacionada con el consumo de drogas, situación que ha generado constantes conflictos familiares.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones correspondientes en cada uno de los hechos registrados en la Región Centro.

(Con información de medios locales)

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Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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