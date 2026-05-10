INE recuerda prohibición de propaganda gubernamental durante campañas en Coahuila

En el marco del proceso electoral 2026 en Coahuila, el Instituto Nacional Electoral recordó que durante el periodo de campañas y hasta la jornada de votación queda suspendida la difusión de propaganda gubernamental en todos los medios de comunicación, con el propósito de garantizar condiciones de equidad entre las fuerzas políticas. La medida aplicará en todo el territorio estatal mientras se desarrolla la contienda para renovar las 25 diputaciones que integran el Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza, cuya elección se celebrará el próximo 7 de junio.

De acuerdo con las disposiciones electorales, la restricción alcanza a toda comunicación oficial emitida por los tres órdenes de gobierno que tenga como finalidad destacar acciones, obras, programas, logros o mensajes relacionados con la gestión pública. El INE precisó que esta suspensión busca impedir que recursos públicos sean utilizados para influir en las preferencias electorales de la ciudadanía durante el desarrollo de las campañas. No obstante, existen excepciones contempladas por la ley. La propaganda institucional podrá difundirse únicamente en temas vinculados con educación, salud, protección civil e información electoral, siempre y cuando tenga un carácter estrictamente informativo.

Durante las campañas electorales la propaganda gubernamental está prohibida 🚫🏛️



El objetivo es garantizar la equidad en la contienda y que los recursos públicos no influyan en tu voto. Conoce las excepciones y reglas del INE para las #Elecciones2026MX en Coahuila👇 pic.twitter.com/iE8bZMZr4Q — @INEMexico (@INEMexico) May 10, 2026

Asimismo, las autoridades electorales señalaron que los mensajes oficiales no deben contener elementos de promoción personalizada ni expresiones que impliquen apoyo o posicionamiento político. Entre las restricciones también se establece que no podrán exaltarse figuras públicas, presumirse logros personales o relacionar programas gubernamentales con partidos políticos, candidaturas o personas funcionarias. El Consejo General del INE será la instancia encargada de revisar y autorizar las campañas de comunicación social que excepcionalmente puedan difundirse durante el proceso electoral y otros mecanismos de participación ciudadana. Con estas disposiciones, la autoridad electoral busca preservar los principios de imparcialidad y equidad en la contienda, además de garantizar que las y los ciudadanos emitan un voto libre e informado.

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