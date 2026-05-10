INE recuerda prohibición de propaganda gubernamental durante campañas en Coahuila

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    INE recuerda prohibición de propaganda gubernamental durante campañas en Coahuila
    La prohibición de propaganda gubernamental permanecerá vigente durante las campañas y hasta la jornada electoral del próximo 7 de junio en Coahuila. INE

Con motivo de las campañas rumbo a la renovación del Congreso local, el INE reiteró que queda prohibida la difusión de propaganda gubernamental en Coahuila, salvo en temas relacionados con salud, educación, protección civil e información electoral

En el marco del proceso electoral 2026 en Coahuila, el Instituto Nacional Electoral recordó que durante el periodo de campañas y hasta la jornada de votación queda suspendida la difusión de propaganda gubernamental en todos los medios de comunicación, con el propósito de garantizar condiciones de equidad entre las fuerzas políticas.

La medida aplicará en todo el territorio estatal mientras se desarrolla la contienda para renovar las 25 diputaciones que integran el Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza, cuya elección se celebrará el próximo 7 de junio.

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De acuerdo con las disposiciones electorales, la restricción alcanza a toda comunicación oficial emitida por los tres órdenes de gobierno que tenga como finalidad destacar acciones, obras, programas, logros o mensajes relacionados con la gestión pública.

El INE precisó que esta suspensión busca impedir que recursos públicos sean utilizados para influir en las preferencias electorales de la ciudadanía durante el desarrollo de las campañas.

No obstante, existen excepciones contempladas por la ley. La propaganda institucional podrá difundirse únicamente en temas vinculados con educación, salud, protección civil e información electoral, siempre y cuando tenga un carácter estrictamente informativo.

Asimismo, las autoridades electorales señalaron que los mensajes oficiales no deben contener elementos de promoción personalizada ni expresiones que impliquen apoyo o posicionamiento político.

Entre las restricciones también se establece que no podrán exaltarse figuras públicas, presumirse logros personales o relacionar programas gubernamentales con partidos políticos, candidaturas o personas funcionarias.

El Consejo General del INE será la instancia encargada de revisar y autorizar las campañas de comunicación social que excepcionalmente puedan difundirse durante el proceso electoral y otros mecanismos de participación ciudadana.

Con estas disposiciones, la autoridad electoral busca preservar los principios de imparcialidad y equidad en la contienda, además de garantizar que las y los ciudadanos emitan un voto libre e informado.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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