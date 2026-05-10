Muertes maternas en Coahuila aumentan 50% el último año reportado

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    Muertes maternas en Coahuila aumentan 50% el último año reportado
    Los trastornos hipertensivos, hemorragias obstétricas y complicaciones del embarazo figuran entre las principales causas de muerte materna en el país. CORTESÍA

Durante el año 2025 se registraron 18 fallecimientos en el estado, siendo los trastornos hipertensivos y las hemorragias las principales causas de estas defunciones

La situación de salud materna en Coahuila enfrenta un panorama de ascenso tras la publicación del informe de notificación inmediata de muertes maternas emitido en febrero por la Dirección de Salud.

Según los datos actualizados, el estado cerró el año 2025 con un total de 18 defunciones maternas, una cifra que representa un incremento del 50 por ciento en comparación con las 12 muertes registradas durante 2024.

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INSTITUCIONES

El reporte de la Secretaría de Salud detalla que los servicios públicos concentraron la mayor parte de las notificaciones a nivel nacional.

En el caso específico de Coahuila durante 2025, la distribución de los casos fue de ocho en el Instituto Mexicano del Seguro Social, cuatro decesos en la Secretaría de Salud y cinco más que no tuvieron atención médica.

Esta suma ha provocado que el estado supere la media nacional de mortalidad materna.

PRINCIPALES CAUSAS DE FALLECIMIENTO

A nivel general, el informe identifica cinco causas críticas que derivan en decesos durante el embarazo, parto o puerperio. En primer lugar se encuentran la proteinuria y los trastornos hipertensivos, seguidos por las hemorragias obstétricas, los abortos, la embolia obstétrica y diversas complicaciones del embarazo.

Asimismo, el análisis de los datos indica que otras enfermedades también desempeñaron un papel determinante, tales como complicaciones en el hígado durante el embarazo, sepsis y diabetes, así como infecciones en las vías urinarias.

PERFIL DE MAYOR RIESGO

Las estadísticas muestran que la edad es un factor de vulnerabilidad determinante. El mayor número de muertes maternas se registra en el grupo de mujeres que tienen entre 45 y 49 años de edad, cifra calculada por cada 100 mil recién nacidos vivos estimados.

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Lucía Pérez Paz

Lucía Pérez Paz

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

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