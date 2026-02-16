Dron sobrevuela Altos Hornos de México previo a subasta del 27 de febrero

Monclova
/ 16 febrero 2026
    Dron sobrevuela Altos Hornos de México previo a subasta del 27 de febrero
    El dron fue captado la noche del domingo sobre el área de Planta de Fuerza de AHMSA, a pocos días de la subasta programada para el 27 de febrero. REDES SOCIALES
Elena Vega
por Elena Vega

El avistamiento de un dron de grandes dimensiones sobre las instalaciones de Altos Hornos de México generó especulación entre trabajadores y ciudadanos

MONCLOVA, COAH.- El sobrevuelo nocturno de un dron de gran tamaño sobre las instalaciones de Altos Hornos de México (AHMSA) generó expectación y múltiples versiones entre ciudadanos y trabajadores, en un contexto marcado por la inminente subasta de la empresa programada para el 27 de febrero.

Testigos señalaron que el vehículo no tripulado fue observado particularmente en el área de Planta de Fuerza, sin que se identificara a alguna persona operándolo desde tierra. El hecho ocurrió la noche del domingo, lo que incrementó la curiosidad debido a la proximidad de una fecha clave en el proceso de venta de la siderúrgica.

El avistamiento se produce apenas días antes de que se dé a conocer qué interesados lograron la precalificación para participar en la subasta, un paso determinante dentro del Concurso Mercantil que atraviesa la empresa. El procedimiento es encabezado por el síndico Víctor Aguilera y supervisado por la jueza Ruth Huerta García.

Algunas personas captaron imágenes del dron con sus teléfonos celulares, lo que alimentó diversas hipótesis. Entre ellas, no se descartó que se tratara de labores de vigilancia interna para reforzar la seguridad de las instalaciones ante la cercanía del proceso de subasta, o incluso de inspecciones preliminares por parte de algún probable postor interesado en adquirir la compañía.

Desde septiembre pasado, AHMSA permitió el acceso a potenciales inversionistas para que recorrieran las instalaciones y evaluaran activos estratégicos, entre ellos las líneas de producción de lámina rolada en caliente, lámina rolada en frío, placa en hoja y placa en rollo.

El anuncio de los participantes precalificados marcará una etapa decisiva en el futuro de la empresa, cuyo eventual cambio de propietarios podría redefinir el rumbo de la principal siderúrgica de la región. Mientras tanto, el misterioso sobrevuelo añade un elemento de tensión a un proceso que mantiene en expectativa a trabajadores, proveedores y a la comunidad en general.

(Con información de La Prensa)

Elena Vega

Elena Vega

