Detectan en Coahuila publicaciones de empleo ligadas al crimen organizado

El mercado laboral digital en Coahuila está bajo la lupa. La Policía Cibernética de Coahuila ha detectado publicaciones engañosas que, bajo la fachada de vacantes atractivas, buscan enganchar a ciudadanos para actividades del crimen organizado.

Anaí Pérez, directora de la corporación, reveló que aunque los perfiles operan fuera del territorio estatal, el objetivo es medir la vulnerabilidad de los coahuilenses. Afortunadamente, gracias a la detección temprana, no se han registrado traslados ni privaciones de la libertad derivadas de estos anuncios.

TE PUEDE INTERESAR: Frente por las 40 Horas laborales en Coahuila rechaza reforma aprobada en el Senado

BLINDAJE DIGITAL Y RESPUESTA INMEDIATA

El protocolo de actuación inicia en cuanto se detecta el contenido sospechoso. La unidad especializada preserva la evidencia digital, da aviso al Ministerio Público y rastrea el origen de las cuentas. Esta agilidad ha permitido bajar las publicaciones antes de que ciudadanos caigan en la trampa, cortando de tajo el ciclo delictivo.

La directora destacó que la “colaboración ciudadana” es la pieza clave en este engranaje de prevención. Muchos usuarios, al notar irregularidades o propuestas demasiado buenas para ser ciertas, optan por denunciar antes de entregar datos personales.

Para evitar riesgos, la autoridad exhorta a:

⦿ Verificar el respaldo institucional de la empresa.

⦿ Desconfiar de sueldos excesivos para tareas simples.

⦿ Nunca compartir información sensible por chats informales.