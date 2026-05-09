Dueño de anexo en Monclova busca amparo tras muerte de interno

De acuerdo con el expediente 334/2026, Valentín Bustos Cabrera presentó la solicitud el pasado 7 de mayo ante el Juzgado Cuarto de Distrito, apenas dos días después de la muerte del interno ocurrida en Monclova .

MONCLOVA, COAH.- Mientras dos hombres ya enfrentan proceso penal por el homicidio de Manuel Neftalí Lira Ruiz dentro del anexo “Fe, Esperanza y Amor”, el propietario del centro de rehabilitación promovió un amparo para evitar una posible detención.

Un juez federal concedió una suspensión provisional mientras la Fiscalía General del Estado rinde los informes correspondientes sobre el caso. La audiencia incidental fue programada para el próximo 13 de mayo, fecha en la que se determinará si el recurso legal continúa vigente frente a una eventual orden de aprehensión.

Bustos Cabrera se presentaba públicamente como pastor y responsable del anexo ubicado en la Región Centro. Tras darse a conocer el homicidio, dejó de aparecer públicamente y hasta ahora no ha sido imputado formalmente.

La muerte de Manuel Neftalí generó indignación luego de que trascendiera que la víctima presuntamente fue golpeada y sometida a actos de tortura dentro del centro de rehabilitación durante la madrugada del martes.

Por estos hechos fueron detenidos Jesús Francisco “N” y Mario Alberto “N”, quienes ya comparecieron ante una jueza de control. Ambos enfrentan cargos por homicidio calificado con ventaja y brutal ferocidad, además de permanecer bajo prisión preventiva.

Tras confirmarse la muerte del interno, autoridades clausuraron el anexo “Fe, Esperanza y Amor”. El caso volvió a exhibir las irregularidades y la falta de supervisión en centros de rehabilitación privados de la Región Centro, donde en los últimos cuatro años se han registrado al menos cinco homicidios.