Ecoparque de Monclova recupera visitantes tras su reapertura

MONCLOVA, COAH.- La reapertura del Ecoparque de Monclova tuvo una respuesta favorable por parte de la ciudadanía, al recibir a más de 6 mil visitantes durante su primer fin de semana de actividades, luego de los trabajos de rehabilitación realizados para mejorar sus instalaciones y fortalecer la conservación de las especies que alberga.

El Gobierno Municipal informó que este proyecto forma parte de las acciones emprendidas en coordinación con el Gobierno del Estado para recuperar espacios públicos destinados a la convivencia familiar, la recreación y la educación ambiental.