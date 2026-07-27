Ecoparque de Monclova recupera visitantes tras su reapertura

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    Ecoparque de Monclova recupera visitantes tras su reapertura
    Más de seis mil personas recorrieron el Ecoparque de Monclova durante el primer fin de semana tras su reapertura. CORTESÍA

Primer fin de semana supera las expectativas con miles de asistentes y consolida este espacio como punto de encuentro familiar

MONCLOVA, COAH.- La reapertura del Ecoparque de Monclova tuvo una respuesta favorable por parte de la ciudadanía, al recibir a más de 6 mil visitantes durante su primer fin de semana de actividades, luego de los trabajos de rehabilitación realizados para mejorar sus instalaciones y fortalecer la conservación de las especies que alberga.

El Gobierno Municipal informó que este proyecto forma parte de las acciones emprendidas en coordinación con el Gobierno del Estado para recuperar espacios públicos destinados a la convivencia familiar, la recreación y la educación ambiental.

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ESPACIO RENOVADO PARA LAS FAMILIAS

Previo a su reapertura, el Ecoparque fue sometido a labores de rehabilitación y adecuación con el propósito de ofrecer mejores condiciones a los visitantes y reforzar el cuidado de la fauna que habita en el lugar. Con estas mejoras, el sitio retoma su papel como uno de los principales espacios naturales y recreativos de Monclova.

$!Las instalaciones fueron rehabilitadas para mejorar la experiencia de los visitantes y reforzar el cuidado de las especies que alberga el parque.
Las instalaciones fueron rehabilitadas para mejorar la experiencia de los visitantes y reforzar el cuidado de las especies que alberga el parque. CORTESÍA

El alcalde Carlos Villarreal destacó que la alta afluencia registrada durante los primeros días de operación confirma el interés de las familias por recuperar este espacio de esparcimiento y contacto con la naturaleza. Añadió que el Ayuntamiento continuará trabajando de manera coordinada con el Gobierno de Coahuila para conservar y fortalecer áreas que promuevan la convivencia y el bienestar de la población.

$!El zoológico es uno de los principales atractivos.
El zoológico es uno de los principales atractivos. CORTESÍA

Asimismo, la administración municipal invitó a la ciudadanía a visitar el Ecoparque durante agosto, en un horario de martes a domingo de 09:00 a 19:00 horas. Para facilitar el cierre ordenado de las instalaciones, a partir de las 17:30 horas el personal evaluará el flujo de visitantes antes de permitir nuevos ingresos.

$!El parque abre sus puertas de martes a domingo de 09:00 a 17:00 horas.
El parque abre sus puertas de martes a domingo de 09:00 a 17:00 horas. CORTESÍA

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reiteró su compromiso de seguir impulsando espacios públicos seguros, funcionales y orientados a fortalecer la convivencia de las familias monclovenses.

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