Ecoparque de Monclova recupera visitantes tras su reapertura
Primer fin de semana supera las expectativas con miles de asistentes y consolida este espacio como punto de encuentro familiar
MONCLOVA, COAH.- La reapertura del Ecoparque de Monclova tuvo una respuesta favorable por parte de la ciudadanía, al recibir a más de 6 mil visitantes durante su primer fin de semana de actividades, luego de los trabajos de rehabilitación realizados para mejorar sus instalaciones y fortalecer la conservación de las especies que alberga.
El Gobierno Municipal informó que este proyecto forma parte de las acciones emprendidas en coordinación con el Gobierno del Estado para recuperar espacios públicos destinados a la convivencia familiar, la recreación y la educación ambiental.
ESPACIO RENOVADO PARA LAS FAMILIAS
Previo a su reapertura, el Ecoparque fue sometido a labores de rehabilitación y adecuación con el propósito de ofrecer mejores condiciones a los visitantes y reforzar el cuidado de la fauna que habita en el lugar. Con estas mejoras, el sitio retoma su papel como uno de los principales espacios naturales y recreativos de Monclova.
El alcalde Carlos Villarreal destacó que la alta afluencia registrada durante los primeros días de operación confirma el interés de las familias por recuperar este espacio de esparcimiento y contacto con la naturaleza. Añadió que el Ayuntamiento continuará trabajando de manera coordinada con el Gobierno de Coahuila para conservar y fortalecer áreas que promuevan la convivencia y el bienestar de la población.
Asimismo, la administración municipal invitó a la ciudadanía a visitar el Ecoparque durante agosto, en un horario de martes a domingo de 09:00 a 19:00 horas. Para facilitar el cierre ordenado de las instalaciones, a partir de las 17:30 horas el personal evaluará el flujo de visitantes antes de permitir nuevos ingresos.
Con estas acciones, el Gobierno Municipal reiteró su compromiso de seguir impulsando espacios públicos seguros, funcionales y orientados a fortalecer la convivencia de las familias monclovenses.