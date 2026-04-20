‘El Demonio’: Diez años de un caso de feminicidio que sacudió a Monclova y Coahuila

MONCLOVA, COAH.- La primera vez que lo vi no podía creer que una persona cómo él, un joven de 18 años, bajito, delgadito, con cara de niño, hubiera cometido tal atrocidad. Esa mañana, una mañana más bien cálida, bochornosa, lo había ido a buscar, en compañía de fotógrafo y camarógrafo, a la Lucrecia Solano, la colonia donde vivía en Monclova, una colonia conflictiva.

Su madre, Alicia Hernández, se había negado a hablar conmigo, decía de una periodista que había puesto que su hijo le declaró que haría una fiesta a su egreso del CESAME, que no sé qué, y Alicia no me quiso atender. Entonces se cumplían cinco años de que Javier Olaguer, entonces de 13 años y apodado “El Demonio”, había asesinado de 31 puñaladas a Diana Lizeth Ramírez Estrada, su vecina de 11 años.

Un crimen que la autoridad catalogó de feminicidio, y que conmovió profundamente a la sociedad monclovense, y en general de todo Coahuila. Recuerdo que mientras platicaba con Alicia a las afueras de su casa, plantada sobre una calle cuestabajo y sin asfaltar, entró un chico flaquito, morocho, cabeza al rape y rostro aniñado que nos saludó cortésmente: “buenas tardes, qué calor hace, ¿verdad?”, dijo y entró despreocupado en la casa con portal. Justo cuando emprendíamos el regreso tras la negativa de Alicia, la madre, el camarógrafo me hizo notar que aquel chico que nos había saludado amablemente era “El Demonio”. El mismo que un 21 de abril de 2016 había entrado en la casa de Diana para pedirle agua y la había asesinado.

Aquel niño de quien se decía había incursionado desde edad temprana en el mundo de las pandillas, el consumo de drogas ilícitas y el manejo de armas.Volví entonces sobre mis pasos hasta la vivienda de Javier para intentar, otra vez hablar con él. Apenas me disponía a tocar “El Demonio” apareció en la puerta, se puso frente a frente conmigo, yo sentí algo frío que me corría por la espalda y como si alguien me hubiera movido el piso de repente. Que si quería contarme que había sido de su vida en los últimos años, le pregunté, mis labios temblado, dijo que “no jefe, discúlpeme, pero no, que una periodista, que el Cesame, que una fiesta, que “no”. Luego se deshizo en maldiciones cuando miró que a lo lejos el camarógrafo lo estaba filmando. Entonces el que le pidió disculpas fui yo y me fui. Cuando nos disponíamos a dejar la colonia en nuestro vehículo lo vimos venir echando mentadas de madre hasta nosotros, increpando al camarógrafo para que borrara las imágenes. Luego de las aclaraciones y más disculpas “El Demonio”, se perdió entre las calles de la Lucrecia. Después de dar una vuelta para conocer la colonia lo vimos tumbado en la banqueta, a la sombra de un árbol, comiéndose un helado. Confieso que aquella imagen me caló hondo, la instantánea de un joven de 18 años con aspecto de niño, el homicida de su vecina, tomando nieve, tirado en el suelo, como un párvulo.

Algunas voces que entrevisté después para el reportaje hablaron del posible fracaso del sistema de justicia para adolescentes en Coahuila, gracias al que Javier nunca piso, ha pisado, la cárcel, para disgusto de la madre de la niña Diana; y las voces hablaron de que “El Demonio” era tan víctima como Dianita, su vecina, por el abandono social que había sufrido desde su más tierna infancia. Años más tarde supe que Javier seguía en las calles dedicado del oficio de robar en vía pública, lesionar transeúntes y atentar contra la autoridad.