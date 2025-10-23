El pueblo se cansa de tanta transa: Ex obreros de AHMSA queman piñatas de Ancira y exigen justicia laboral

Monclova
/ 23 octubre 2025
    El pueblo se cansa de tanta transa: Ex obreros de AHMSA queman piñatas de Ancira y exigen justicia laboral
    Ex obreros de AHMSA marcharon por las calles de Monclova exigiendo justicia laboral. FOTO: VANGUARDIA/LIDIET MEXICANO

Los manifestantes quemaron piñatas con las figuras de Alonso Ancira, el síndico de quiebra y el líder sindical

MONCLOVA, COAH.- Cansados de tres años sin recibir salarios, prestaciones ni finiquitos, ex trabajadores de Altos Hornos de México (AHMSA) volvieron a las calles de Monclova para exigir justicia laboral.

$!Juan Antonio Rubalcaba encabezó la protesta, acompañado por agrupaciones laborales.
Juan Antonio Rubalcaba encabezó la protesta, acompañado por agrupaciones laborales. FOTO: VANGUARDIA/LIDIET MEXICANO

En señal de repudio hacia los responsables del colapso de la acerera, quemaron piñatas con las figuras del empresario Alonso Ancira Elizondo, el síndico de quiebra Víctor Manuel Aguilera y el líder sindical Ismael Leija Escalante.

La manifestación, encabezada por Juan Antonio Rubalcaba, presidente de la Asociación Ex Obreros de Coahuila, partió de la calle Venustiano Carranza y recorrió De la Fuente hasta llegar a la Plaza Principal, donde los participantes lanzaron consignas y exigieron soluciones al prolongado conflicto laboral.

$!Los ex trabajadores realizaron un minuto de silencio por sus compañeros fallecidos.
Los ex trabajadores realizaron un minuto de silencio por sus compañeros fallecidos. FOTO: VANGUARDIA/LIDIET MEXICANO

Rubalcaba acusó a Ancira de “llevar a la quiebra una empresa rentable” y de “haber traicionado a los trabajadores que dieron su vida en la producción del acero”.

A la protesta se unieron Julián Torres Ávalos, del Grupo de Defensa Laboral, y Ervey Valenzuela, quien ha encabezado bloqueos en los accesos a la empresa.

En la Plaza Principal, los manifestantes realizaron un minuto de silencio en memoria de los compañeros fallecidos que nunca recibieron sus pagos pendientes. “Por todos los que se nos adelantaron sin justicia”, expresaron.

$!Manifestantes incendiaron piñatas con las figuras de Alonso Ancira, el síndico y el líder sindical.
Manifestantes incendiaron piñatas con las figuras de Alonso Ancira, el síndico y el líder sindical. FOTO: VANGUARDIA/LIDIET MEXICANO

Los ex obreros advirtieron que acudirán a la próxima visita de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a la Región Carbonífera, con la esperanza de que el gobierno federal intervenga y dé solución definitiva a su situación.

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación egresada de la Universidad Autónoma del Noreste, con una especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila, actual corresponsal de la Región Centro del Estado de Coahuila con una trayectoria de 10 años en el periodismo

