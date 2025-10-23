El pueblo se cansa de tanta transa: Ex obreros de AHMSA queman piñatas de Ancira y exigen justicia laboral

MONCLOVA, COAH.- Cansados de tres años sin recibir salarios, prestaciones ni finiquitos, ex trabajadores de Altos Hornos de México (AHMSA) volvieron a las calles de Monclova para exigir justicia laboral. TE PUEDE INTERESAR: Refrescan aulas universitarias: entregan 20 minisplits a planteles de Monclova

En señal de repudio hacia los responsables del colapso de la acerera, quemaron piñatas con las figuras del empresario Alonso Ancira Elizondo, el síndico de quiebra Víctor Manuel Aguilera y el líder sindical Ismael Leija Escalante. La manifestación, encabezada por Juan Antonio Rubalcaba, presidente de la Asociación Ex Obreros de Coahuila, partió de la calle Venustiano Carranza y recorrió De la Fuente hasta llegar a la Plaza Principal, donde los participantes lanzaron consignas y exigieron soluciones al prolongado conflicto laboral.

Rubalcaba acusó a Ancira de “llevar a la quiebra una empresa rentable” y de “haber traicionado a los trabajadores que dieron su vida en la producción del acero”. A la protesta se unieron Julián Torres Ávalos, del Grupo de Defensa Laboral, y Ervey Valenzuela, quien ha encabezado bloqueos en los accesos a la empresa. En la Plaza Principal, los manifestantes realizaron un minuto de silencio en memoria de los compañeros fallecidos que nunca recibieron sus pagos pendientes. “Por todos los que se nos adelantaron sin justicia”, expresaron.

Los ex obreros advirtieron que acudirán a la próxima visita de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a la Región Carbonífera, con la esperanza de que el gobierno federal intervenga y dé solución definitiva a su situación.