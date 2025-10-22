Refrescan aulas universitarias: entregan 20 minisplits a planteles de Monclova

Monclova
/ 22 octubre 2025
    Refrescan aulas universitarias: entregan 20 minisplits a planteles de Monclova
    Autoridades estatales y municipales entregaron de forma simbólica los nuevos equipos de aire acondicionado. FOTO: VANGUARDIA/LIDIET MEXICANO

La entrega beneficiará a cientos de alumnos y docentes del Tecnológico y la Universidad Politécnica

MONCLOVA, COAH.- Con el propósito de mejorar la infraestructura educativa y ofrecer a los estudiantes espacios más cómodos y funcionales, autoridades estatales y municipales entregaron 20 equipos de aire acondicionado tipo minisplit al Instituto Tecnológico Superior de Monclova y a la Universidad Politécnica Monclova-Frontera.

El alcalde Carlos Villarreal Pérez, junto con el subsecretario de Gobierno Sergio Sisbeles y el subsecretario de Educación Media Superior Saúl Noberón Contreras, encabezaron la entrega simbólica a directivos, docentes y alumnos de ambas instituciones.

Cada universidad recibió 10 equipos, que serán instalados en aulas y oficinas administrativas para mejorar las condiciones de estudio y trabajo. “Platicábamos de los calorones que hay en la región y esto va a ayudar mucho para que alumnos y docentes tengan más confort”, expresó Noberón Contreras.

El acto forma parte del compromiso del gobernador Manolo Jiménez Salinas de fortalecer la calidad educativa, como lo establece el Plan Estatal de Desarrollo 2023–2029, y del programa municipal de mejora de infraestructura escolar, mediante el cual el Ayuntamiento de Monclova ha entregado 300 minisplits en 2025, con la meta de distribuir otros 600 equipos en los próximos dos años.

“El trabajo en equipo entre los tres niveles de gobierno está dando resultados para nuestras nuevas generaciones”, subrayó el alcalde Villarreal Pérez, al destacar que la entrega abarca planteles desde nivel preescolar hasta superior.

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación egresada de la Universidad Autónoma del Noreste, con una especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila, actual corresponsal de la Región Centro del Estado de Coahuila con una trayectoria de 10 años en el periodismo

