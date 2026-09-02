Emilia cuida a 39 perros abandonados con recursos propios en Monclova

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    Emilia cuida a 39 perros abandonados con recursos propios en Monclova
    Emilia Arrieta mantiene bajo su cuidado a 39 perros rescatados. REDES SOCIALES

La rescatista solicita alimento, medicamentos y materiales para los animales

MONCLOVA, COAH.- Desde hace cinco años, Emilia Arrieta se dedica al rescate de perros abandonados y actualmente mantiene bajo su cuidado a 39 animales en su domicilio de la colonia La Rivera.

La rescatista explicó que algunos perros han sido dejados frente a su casa en condiciones graves, incluso dentro de bolsas. Para sostenerlos, utiliza principalmente recursos obtenidos mediante la venta de dulces, artículos y otros productos, además de apoyos ocasionales.

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Arrieta aclaró que no solicita dinero, pero sí recibe donaciones en especie, principalmente alimento, medicamentos y materiales para construir áreas con sombra para los animales.

Actualmente, los perros participan en un proceso de esterilización con apoyo del veterinario Martín Gómez Gómez.

La mujer comenzó esta labor después de perder a una mascota que la acompañó durante 16 años. Desde entonces, decidió ayudar a perros que encontraba abandonados o en condiciones de vulnerabilidad.

Ante las dificultades que enfrentan quienes realizan rescates por cuenta propia, un Colectivo Ciudadano busca crear una red de apoyo para estos espacios en la Región Centro.

Marco Antonio Rodríguez Galaz, presidente de la Asociación Ganadera de Castaños, informó que se pretende gestionar alimento, medicamentos y materiales con empresas del sector, además de fortalecer la atención sanitaria de los animales.

También se contempla brindar asesoría jurídica a los rescatistas. La abogada Juanita Olalde Felipe, de Abogados en Acción de la Región Centro, señaló que revisarán las condiciones legales de estos sitios y buscarán mecanismos de protección para quienes reciben animales enfermos o lesionados.

El colectivo también plantea coordinarse con autoridades para realizar revisiones sanitarias y atender oportunamente a los perros rescatados.

Mientras tanto, Emilia continúa sosteniendo a los 39 animales con sus propios recursos y pide a la ciudadanía apoyar principalmente con alimento, medicamentos y materiales.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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