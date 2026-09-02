Monclova estrecha lazos con Eagle Pass; buscan cooperación en economía, educación y cultura

MONCLOVA, COAH.- Con la mira puesta en generar nuevas oportunidades de desarrollo y fortalecer la relación entre comunidades fronterizas, el alcalde Carlos Villarreal Pérez inició el proceso para establecer un hermanamiento entre Monclova y Eagle Pass, Texas. Durante una reunión de trabajo con el mayor de Eagle Pass, Aarón Valdez, autoridades de ambas ciudades comenzaron a definir las bases para formalizar el acuerdo y mantener una comunicación permanente.

La propuesta contempla desarrollar proyectos de colaboración en áreas como desarrollo económico, educación, cultura, deporte y cooperación institucional, mediante el intercambio de experiencias y el aprovechamiento de las capacidades de ambas comunidades. Villarreal Pérez señaló que la iniciativa cuenta con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas y enfatizó que el objetivo es que el hermanamiento no se limite a un acto protocolario, sino que genere acciones y beneficios concretos para los habitantes de Monclova y Eagle Pass.

En el encuentro también participaron Homero Balderas, City Manager de Eagle Pass, y Rodolfo Cárdenas, Asistente del Jefe de Bomberos, con quienes se planteó mantener los trabajos de coordinación y explorar nuevas áreas de colaboración. Con este primer acercamiento, Monclova busca consolidar una relación de largo plazo con Eagle Pass que permita impulsar proyectos conjuntos, compartir experiencias y ampliar las oportunidades de desarrollo para ambas comunidades.