Monclova estrecha lazos con Eagle Pass; buscan cooperación en economía, educación y cultura

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    Monclova estrecha lazos con Eagle Pass; buscan cooperación en economía, educación y cultura
    Carlos Villarreal Pérez y Aarón Valdez establecieron las primeras bases para hermanar a Monclova y Eagle Pass. LIDIET MEXICANO

El alcalde Carlos Villarreal inició conversaciones con autoridades de Eagle Pass para formalizar un vínculo de cooperación entre ambas ciudades

MONCLOVA, COAH.- Con la mira puesta en generar nuevas oportunidades de desarrollo y fortalecer la relación entre comunidades fronterizas, el alcalde Carlos Villarreal Pérez inició el proceso para establecer un hermanamiento entre Monclova y Eagle Pass, Texas.

Durante una reunión de trabajo con el mayor de Eagle Pass, Aarón Valdez, autoridades de ambas ciudades comenzaron a definir las bases para formalizar el acuerdo y mantener una comunicación permanente.

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$!Autoridades de Monclova y de Eagle Pass analizaron posibles proyectos de cooperación en distintas áreas.
Autoridades de Monclova y de Eagle Pass analizaron posibles proyectos de cooperación en distintas áreas. LIDIET MEXICANO

La propuesta contempla desarrollar proyectos de colaboración en áreas como desarrollo económico, educación, cultura, deporte y cooperación institucional, mediante el intercambio de experiencias y el aprovechamiento de las capacidades de ambas comunidades.

Villarreal Pérez señaló que la iniciativa cuenta con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas y enfatizó que el objetivo es que el hermanamiento no se limite a un acto protocolario, sino que genere acciones y beneficios concretos para los habitantes de Monclova y Eagle Pass.

$!El hermanamiento busca generar beneficios concretos para las familias de ambas ciudades.
El hermanamiento busca generar beneficios concretos para las familias de ambas ciudades. LIDIET MEXICANO

En el encuentro también participaron Homero Balderas, City Manager de Eagle Pass, y Rodolfo Cárdenas, Asistente del Jefe de Bomberos, con quienes se planteó mantener los trabajos de coordinación y explorar nuevas áreas de colaboración.

Con este primer acercamiento, Monclova busca consolidar una relación de largo plazo con Eagle Pass que permita impulsar proyectos conjuntos, compartir experiencias y ampliar las oportunidades de desarrollo para ambas comunidades.

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Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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