Empresarios de la región Centro de Coahuila y autoridades cierran filas por la seguridad

Monclova
/ 21 octubre 2025
    Empresarios de la región Centro de Coahuila y autoridades cierran filas por la seguridad
    Federico Fernández Montañez presentó el modelo de seguridad estatal ante socios de Coparmex en Monclova. FOTO: VANGUARDIA/LIDIET MEXICANO

El encuentro en Monclova destacó la colaboración entre Coparmex y la Fiscalía de Coahuila. Abordaron temas prioritarios como el abigeato y la violencia contra las mujeres

MONCLOVA, COAH.- El fiscal general del Estado, Federico Fernández, sostuvo una reunión con integrantes de Coparmex de las regiones Centro-Desierto y Carbonífera, con el propósito de conocer las inquietudes del sector empresarial y fortalecer la comunicación y coordinación para la prevención y denuncia de delitos.

Desde temprana hora de este martes, el funcionario arribó a un conocido hotel de Monclova, donde presentó el modelo de seguridad implementado por el Gobierno de Manolo Jiménez Salinas.

$!Empresarios y autoridades coincidieron en mantener comunicación permanente para prevenir delitos.
Empresarios y autoridades coincidieron en mantener comunicación permanente para prevenir delitos. FOTO: VANGUARDIA/LIDIET MEXICANO

TE PUEDE INTERESAR: Reportan a Monclova y la Región Centro-Desierto, como las más seguras de Coahuila

Durante el encuentro se abordaron temas como el abigeato, los hechos de inseguridad registrados en el norte del estado, la participación de jóvenes en delitos y la violencia contra las mujeres.

El Fiscal expuso además las estrategias y acciones aplicadas por las corporaciones de seguridad para evitar el incremento de los índices delictivos.

$!Empresarios reconocen estabilidad en la Región Centro-Desierto; piden mantener coordinación constante.
Empresarios reconocen estabilidad en la Región Centro-Desierto; piden mantener coordinación constante. FOTO: VANGUARDIA/LIDIET MEXICANO

Fernández Montañez destacó que, en términos generales, los empresarios consideran que la Región Centro-Desierto mantiene condiciones de tranquilidad; sin embargo, reiteró el compromiso de mantener una comunicación constante con los grupos de seguridad para atender de inmediato cualquier problemática.

En la reunión también participaron el alcalde Carlos Villarreal Pérez, el subsecretario de Gobierno Sergio Sisbeles Alvarado y mandos policiacos de diversas corporaciones.

$!El Fiscal General presentó las acciones implementadas por el gobierno estatal en materia de seguridad.
El Fiscal General presentó las acciones implementadas por el gobierno estatal en materia de seguridad. FOTO: VANGUARDIA/LIDIET MEXICANO

El Fiscal recordó que previamente ha sostenido encuentros con miembros de Coparmex Sureste, Laguna y Norte, y que esta visita forma parte del recorrido por las distintas regiones del estado para reforzar la coordinación con el sector empresarial.

Temas


Seguridad
Empresas

Organizaciones


Coparmex

true

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación egresada de la Universidad Autónoma del Noreste, con una especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila, actual corresponsal de la Región Centro del Estado de Coahuila con una trayectoria de 10 años en el periodismo

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El dengue hemorrágico es el tipo más grave; los casos se mantienen en otoño ante la mayor resistencia del mosquito.

Coahuila: Alertan por mayor resistencia del mosquito del dengue
Agentes de la FGR aseguraron un kilo 190 gramos de metanfetamina durante un cateo en la colonia Guayulera, en Saltillo, como parte de las investigaciones contra Sergio “N” y Claudia “N”.

FGR logra vinculación a proceso contra pareja por venta de metanfetamina en Saltillo
Quienes vendan los lotes incurren en delitos ambientales y pueden ser responsables de fraude, señaló el Gobierno Municipal.

Alertan sobre venta ilegal de terrenos en zona protegida de Saltillo
Legisladores locales respaldaron el llamado para reactivar la economía de la Región Carbonífera.

Congreso de Coahuila pide apoyo a legisladores federales para incluir a la Región Carbonífera en programa de desarrollo
Noroña: De méndigo a mendigo

Noroña: De méndigo a mendigo
Algunos casos que atienden agentes del MP o fiscales pueden tardar más de un año en resolverse o ser arrastrados de años anteriores.

Mejora carga de trabajo para ministerios públicos de Coahuila, pero sigue siendo una de las 12 más atareadas
Los ataques han trascendido más allá de objetivos venezolanos, y las repercusiones de estos conflictos comienzan a afectar a otras naciones, en particular a Colombia.

¿Por qué EE. UU. sigue atacando embarcaciones en el Caribe?
La Sedatu dio a conocer que hasta la fecha se han liberado mil 607 predios para los proyectos de trenes.

Paga Gobierno de México 5 mil mdp en liberación de vías para trenes de pasajeros