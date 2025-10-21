Empresarios de la región Centro de Coahuila y autoridades cierran filas por la seguridad

MONCLOVA, COAH.- El fiscal general del Estado, Federico Fernández, sostuvo una reunión con integrantes de Coparmex de las regiones Centro-Desierto y Carbonífera, con el propósito de conocer las inquietudes del sector empresarial y fortalecer la comunicación y coordinación para la prevención y denuncia de delitos. Desde temprana hora de este martes, el funcionario arribó a un conocido hotel de Monclova, donde presentó el modelo de seguridad implementado por el Gobierno de Manolo Jiménez Salinas.

Durante el encuentro se abordaron temas como el abigeato, los hechos de inseguridad registrados en el norte del estado, la participación de jóvenes en delitos y la violencia contra las mujeres. El Fiscal expuso además las estrategias y acciones aplicadas por las corporaciones de seguridad para evitar el incremento de los índices delictivos.

Fernández Montañez destacó que, en términos generales, los empresarios consideran que la Región Centro-Desierto mantiene condiciones de tranquilidad; sin embargo, reiteró el compromiso de mantener una comunicación constante con los grupos de seguridad para atender de inmediato cualquier problemática. En la reunión también participaron el alcalde Carlos Villarreal Pérez, el subsecretario de Gobierno Sergio Sisbeles Alvarado y mandos policiacos de diversas corporaciones.

El Fiscal recordó que previamente ha sostenido encuentros con miembros de Coparmex Sureste, Laguna y Norte, y que esta visita forma parte del recorrido por las distintas regiones del estado para reforzar la coordinación con el sector empresarial.