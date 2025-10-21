Reportan a Monclova y la Región Centro-Desierto, como las más seguras de Coahuila

MONCLOVA, COAH.- La Región Centro-Desierto de Coahuila, conformada por 13 municipios con cabecera en Monclova, es actualmente la zona más segura del estado y la de menor índice delictivo, afirmó Sergio Sisbeles, subsecretario de Gobierno.

Previo a la reunión regional del Consejo de Seguridad, presidida por el fiscal general Federico Fernández, el funcionario destacó que las estadísticas confirman la posición privilegiada de esta región en materia de seguridad.

“En este momento la región está segura, tranquila; sin embargo, no se baja la guardia. Se trabaja todos los días en operativos preventivos y de inteligencia, para desarticular cualquier grupo que pudiera estar operando en nuestras calles”, señaló.

Indicó que, según los reportes oficiales, la Región Centro-Desierto presenta la menor incidencia delictiva del estado, lo cual también reconocen empresarios, ciudadanos y visitantes.

Sisbeles Alvarado subrayó que estos resultados son producto del trabajo coordinado entre las corporaciones policiacas de los tres órdenes de gobierno.

“Desde las policías municipales, la Policía Estatal, la Fiscalía General del Estado, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Marina, se trabaja bajo el modelo de seguridad implementado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, lo que ha hecho de esta región una de las más confiables del país”, destacó.