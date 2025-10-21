Reportan a Monclova y la Región Centro-Desierto, como las más seguras de Coahuila

Monclova
/ 21 octubre 2025
    Reportan a Monclova y la Región Centro-Desierto, como las más seguras de Coahuila
    Elementos de seguridad patrullan de manera continua en municipios de la región. FOTO: VANGUARDIA/LIDIET MEXICANO

El subsecretario de Gobierno, Sergio Sisbeles, destacó la baja incidencia delictiva y el trabajo coordinado entre los tres niveles de gobierno

MONCLOVA, COAH.- La Región Centro-Desierto de Coahuila, conformada por 13 municipios con cabecera en Monclova, es actualmente la zona más segura del estado y la de menor índice delictivo, afirmó Sergio Sisbeles, subsecretario de Gobierno.

Previo a la reunión regional del Consejo de Seguridad, presidida por el fiscal general Federico Fernández, el funcionario destacó que las estadísticas confirman la posición privilegiada de esta región en materia de seguridad.

TE PUEDE INTERESAR: Voluntarios limpian Playa Tláloc y renuevan su compromiso con la naturaleza

“En este momento la región está segura, tranquila; sin embargo, no se baja la guardia. Se trabaja todos los días en operativos preventivos y de inteligencia, para desarticular cualquier grupo que pudiera estar operando en nuestras calles”, señaló.

Indicó que, según los reportes oficiales, la Región Centro-Desierto presenta la menor incidencia delictiva del estado, lo cual también reconocen empresarios, ciudadanos y visitantes.

Sisbeles Alvarado subrayó que estos resultados son producto del trabajo coordinado entre las corporaciones policiacas de los tres órdenes de gobierno.

“Desde las policías municipales, la Policía Estatal, la Fiscalía General del Estado, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Marina, se trabaja bajo el modelo de seguridad implementado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, lo que ha hecho de esta región una de las más confiables del país”, destacó.

$!Sisbeles Alvarado durante la sesión del Consejo Regional de Seguridad en Monclova.
Sisbeles Alvarado durante la sesión del Consejo Regional de Seguridad en Monclova. FOTO: VANGUARDIA/LIDIET MEXICANO

Explicó que los Consejos Municipales y Regionales de Seguridad analizan la cartografía del delito para actuar con inteligencia y de manera preventiva en problemáticas como la inseguridad en escuelas o el pandillerismo en colonias.

TE PUEDE INTERESAR: Impartirá la UAAAN curso sobre los fundamentos de bioinformática y genómica computacional

Asimismo, afirmó que los habitantes y visitantes de la región expresan confianza en la seguridad existente, lo que ha sido manifestado en reuniones y mesas de trabajo con diversos sectores de la sociedad.

“Hay resultados contundentes. Hemos logrado contener los intentos de intromisión de grupos delictivos provenientes de otras entidades, gracias a la coordinación de las fuerzas de seguridad encabezadas por el gobernador Manolo Jiménez Salinas”, concluyó el subsecretario.

Temas


Blindaje
Seguridad

Localizaciones


Monclova

true

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación egresada de la Universidad Autónoma del Noreste, con una especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila, actual corresponsal de la Región Centro del Estado de Coahuila con una trayectoria de 10 años en el periodismo

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El dengue hemorrágico es el tipo más grave; los casos se mantienen en otoño ante la mayor resistencia del mosquito.

Coahuila: Alertan por mayor resistencia del mosquito del dengue
Agentes de la FGR aseguraron un kilo 190 gramos de metanfetamina durante un cateo en la colonia Guayulera, en Saltillo, como parte de las investigaciones contra Sergio “N” y Claudia “N”.

FGR logra vinculación a proceso contra pareja por venta de metanfetamina en Saltillo
Quienes vendan los lotes incurren en delitos ambientales y pueden ser responsables de fraude, señaló el Gobierno Municipal.

Alertan sobre venta ilegal de terrenos en zona protegida de Saltillo
Legisladores locales respaldaron el llamado para reactivar la economía de la Región Carbonífera.

Congreso de Coahuila pide apoyo a legisladores federales para incluir a la Región Carbonífera en programa de desarrollo
Noroña: De méndigo a mendigo

Noroña: De méndigo a mendigo
Algunos casos que atienden agentes del MP o fiscales pueden tardar más de un año en resolverse o ser arrastrados de años anteriores.

Mejora carga de trabajo para ministerios públicos de Coahuila, pero sigue siendo una de las 12 más atareadas
Los ataques han trascendido más allá de objetivos venezolanos, y las repercusiones de estos conflictos comienzan a afectar a otras naciones, en particular a Colombia.

¿Por qué EE. UU. sigue atacando embarcaciones en el Caribe?
La Sedatu dio a conocer que hasta la fecha se han liberado mil 607 predios para los proyectos de trenes.

Paga Gobierno de México 5 mil mdp en liberación de vías para trenes de pasajeros