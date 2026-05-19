En Región Centro, clases solo se suspenderán si hay 40 grados al ingreso escolar

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Monclova
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    En Región Centro, clases solo se suspenderán si hay 40 grados al ingreso escolar
    Los planteles educativos de la Región Centro mantendrán actividades normales mientras no se alcancen las temperaturas establecidas en el protocolo oficial. LIDIET MEXICANO

Autoridades descartan cambios al calendario por las altas temperaturas

MONCLOVA, COAH.- Las escuelas de la Región Centro continuarán trabajando de manera normal. Las clases únicamente serán suspendidas o los horarios modificados cuando las temperaturas alcancen lo establecido dentro del protocolo oficial de la Secretaría de Educación, informó Abraham Segundo González, subdirector de Servicios Educativos.

El funcionario aclaró en entrevista con VANGUARDIA que en los últimos días surgieron confusiones en redes sociales sobre posibles cambios al calendario escolar debido a la ola de calor. Sin embargo, aseguró que no existe ninguna modificación y que el ciclo escolar continuará conforme a lo programado.

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Explicó que el protocolo por altas temperaturas ya se encuentra definido desde hace tiempo y es conocido tanto por directivos como por docentes de los distintos planteles educativos.

Detalló que las clases presenciales solamente serán suspendidas cuando entre las 7:00 y 8:00 de la mañana se registren temperaturas de 40 grados centígrados. En ese caso, automáticamente se aplicaría la modalidad a distancia para proteger a los estudiantes.

Mientras tanto, una posible reducción de horario únicamente podría proponerse cuando durante un periodo de tres a cinco días consecutivos se presenten temperaturas de 35 grados centígrados en ese mismo horario matutino.

“Todo sigue igual, no estamos modificando el calendario escolar ni implementando nuevas estrategias. Ya existe un protocolo tanto para temporada de calor como para frío y simplemente se aplica conforme a las condiciones”, comentó.

MANTIENEN MEDIDAS PREVENTIVAS

Abraham Segundo González explicó que actualmente es poco probable alcanzar esas temperaturas durante las primeras horas de la mañana, ya que normalmente los registros rondan entre los 29 y 30 grados al momento del ingreso escolar.

$!Abraham Segundo González explicó que las clases solo se suspenderán si al horario de entrada se registran 40 grados centígrados.
Abraham Segundo González explicó que las clases solo se suspenderán si al horario de entrada se registran 40 grados centígrados. LIDIET MEXICANO

Por ello, reiteró que las clases continúan de manera normal en todas las instituciones educativas y que únicamente se mantienen medidas preventivas para evitar afectaciones entre los alumnos.

Entre las principales recomendaciones se encuentra mantener hidratados a los estudiantes, evitar actividades físicas bajo los rayos del sol y procurar que permanezcan en espacios ventilados o climatizados.

El subdirector también señaló que algunos planteles han presentado fallas eléctricas debido a la sobrecarga generada por el uso simultáneo de minisplit y aparatos de aire acondicionado, principalmente en escuelas grandes donde funcionan decenas de equipos al mismo tiempo.

Como ejemplo, mencionó el caso de la escuela Chamizal, donde recientemente se dañó el medidor y parte de la instalación eléctrica debido al exceso de consumo energético provocado por las altas temperaturas.

A pesar de ello, insistió en que hasta el momento no existe ninguna indicación oficial para adelantar vacaciones ni reducir el calendario escolar. Añadió que las actividades académicas, evaluaciones y graduaciones continuarán realizándose conforme a lo establecido.

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Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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