Encuentran ropa y tenis de Mateo en tapias del Centro de Monclova; FGE realizó cateo

MONCLOVA, COAH.- Dos prendas de vestir y un par de tenis propiedad de Mateo Sánchez Mauricio, de 33 años, fueron localizados durante un cateo realizado por la Fiscalía General del Estado en unas tapias de la Zona Centro de Monclova, como parte de las investigaciones para dar con su paradero. José Ángel Herrera Cepeda, fiscal especial para la Búsqueda de Personas Desaparecidas, informó que el operativo se llevó a cabo en un inmueble ubicado en la calle Miguel Blanco número 709, luego de que testimonios y grabaciones de cámaras de videovigilancia señalaran que el lugar era utilizado por Mateo para refugiarse durante las noches.

Explicó que, tras el cateo, se encontraron una camisa y un par de tenis que posteriormente fueron reconocidos por la madre del hombre, quien confirmó que pertenecían a su hijo. El funcionario señaló que la Fiscalía continúa con las diligencias para obtener información que permita establecer dónde se encuentra Mateo, quien fue reportado como desaparecido luego de que se le viera por última vez el pasado 16 de octubre en Monclova. Herrera Cepeda indicó que, aunque hasta el momento la revisión de cámaras de videovigilancia no ha arrojado datos concretos sobre su ubicación, se mantendrán las labores de búsqueda y las entrevistas, además de que se investigarán otros lugares donde pudiera estar refugiándose.

Agregó que Mateo atraviesa por una situación relacionada con las adicciones, circunstancia que, de acuerdo con las investigaciones, ha propiciado que se ausente de su domicilio. Sin embargo, aclaró que esto no representa una limitante para las autoridades, que continuarán trabajando hasta localizarlo. La Fiscalía mantiene activa la búsqueda del hombre de 33 años, quien es de complexión delgada, mide aproximadamente 1.60 metros y pesa alrededor de 55 kilogramos. Tiene tez aperlada, cabello corto, lacio y café oscuro, ojos café claro, varios tatuajes con nombres en el pecho, las muñecas y los brazos, además de cicatrices en la cabeza. Desde que sus familiares reportaron su desaparición, las autoridades realizan diversas acciones para obtener información que permita conocer su paradero.

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