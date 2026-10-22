Encuentran ropa y tenis de Mateo en tapias del Centro de Monclova; FGE realizó cateo

+ Seguir en Seguir en Google
Monclova
/
    Encuentran ropa y tenis de Mateo en tapias del Centro de Monclova; FGE realizó cateo
    La Fiscalía de Coahuila localizó prendas de vestir y un par de tenis durante un cateo en un inmueble de la Zona Centro de Monclova. LIDIET MEXICANO

Durante un cateo en unas ruinas, la Fiscalía localizó prendas de vestir y tenis reconocidos por la madre de Mateo Sánchez Mauricio, desaparecido desde el 16 de octubre

MONCLOVA, COAH.- Dos prendas de vestir y un par de tenis propiedad de Mateo Sánchez Mauricio, de 33 años, fueron localizados durante un cateo realizado por la Fiscalía General del Estado en unas tapias de la Zona Centro de Monclova, como parte de las investigaciones para dar con su paradero.

José Ángel Herrera Cepeda, fiscal especial para la Búsqueda de Personas Desaparecidas, informó que el operativo se llevó a cabo en un inmueble ubicado en la calle Miguel Blanco número 709, luego de que testimonios y grabaciones de cámaras de videovigilancia señalaran que el lugar era utilizado por Mateo para refugiarse durante las noches.

Tres de cada 10 empresas se instalan en Coahuila sin anuncio por tiempos de turbulencia: Economía

Explicó que, tras el cateo, se encontraron una camisa y un par de tenis que posteriormente fueron reconocidos por la madre del hombre, quien confirmó que pertenecían a su hijo.

El funcionario señaló que la Fiscalía continúa con las diligencias para obtener información que permita establecer dónde se encuentra Mateo, quien fue reportado como desaparecido luego de que se le viera por última vez el pasado 16 de octubre en Monclova.

Herrera Cepeda indicó que, aunque hasta el momento la revisión de cámaras de videovigilancia no ha arrojado datos concretos sobre su ubicación, se mantendrán las labores de búsqueda y las entrevistas, además de que se investigarán otros lugares donde pudiera estar refugiándose.

$!Mateo Sánchez Mauricio, de 33 años, fue visto por última vez el pasado 16 de octubre en Monclova; las autoridades mantienen activa su búsqueda.
Mateo Sánchez Mauricio, de 33 años, fue visto por última vez el pasado 16 de octubre en Monclova; las autoridades mantienen activa su búsqueda. CORTESÍA

Agregó que Mateo atraviesa por una situación relacionada con las adicciones, circunstancia que, de acuerdo con las investigaciones, ha propiciado que se ausente de su domicilio. Sin embargo, aclaró que esto no representa una limitante para las autoridades, que continuarán trabajando hasta localizarlo.

La Fiscalía mantiene activa la búsqueda del hombre de 33 años, quien es de complexión delgada, mide aproximadamente 1.60 metros y pesa alrededor de 55 kilogramos. Tiene tez aperlada, cabello corto, lacio y café oscuro, ojos café claro, varios tatuajes con nombres en el pecho, las muñecas y los brazos, además de cicatrices en la cabeza.

Desde que sus familiares reportaron su desaparición, las autoridades realizan diversas acciones para obtener información que permita conocer su paradero.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Desaparecidos
Investigaciones

Localizaciones


Coahuila
Monclova

Organizaciones


FGE

Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Desmantelamientos en Chihuahua

Desmantelamientos en Chihuahua
true

Descubren departamento de lujo a Carolina Viggiano
Las cadenas de la antigua cárcel: historias de terror y leyendas de Saltillo

Las cadenas de la antigua cárcel: historias de terror y leyendas de Saltillo
Saltillo, pese a no ser de las ciudades con más tráfico, reporta pérdidas en tiempo y económicas.

Saltillo: Concentra transporte privado 85% de viajes; se pierden 58 horas en el tráfico
Liliana Salinas Valdés, presidenta honoraria del DIF Coahuila (segunda de derecha a izquierda), destacó la importancia de preparar al personal que atiende a mujeres en situación de violencia.

Capacita Policía española a servidores públicos en Coahuila en violencia de género
Los Guerreros celebraron en el Estadio Corona su sexta victoria consecutiva, una marca inédita en la historia del club dentro de la Liga MX.

Santos Laguna hace historia: vence 2-0 a Pumas y consigue seis triunfos consecutivos por primera vez
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump cuestionó este miércoles sobre cómo la mandataria de México, Claudia Sheinbaum, pasó de bailar ballet en su juventud a ser presidenta de la nación.

‘¿Cómo diablos ocurrió eso? Era bailarina’, cuestiona Trump la llegada de Sheinbaum a la Presidencia de México
El papa Leo XIV durante su audiencia semana en la Plaza de San Pedro del Vaticano, el miércoles 21 de octubre de 2026.

Papa León XIV no necesitará tratamiento por cáncer de pulmón, tras operación de adenocarcinoma