Tres de cada 10 empresas se instalan en Coahuila sin anuncio por tiempos de turbulencia: Economía

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    Tres de cada 10 empresas se instalan en Coahuila sin anuncio por tiempos de turbulencia: Economía
    Coahuila busca diversificar su actividad industrial con la llegada de empresas del sector de semiconductores y la adecuación de programas educativos a las necesidades de la industria. ARCHIVO

Entre 55 y 60 proyectos de inversión podrían concretarse al cierre del año en Coahuila, con una generación estimada de 25 mil empleos directos

Coahuila continúa perfilándose como un destino atractivo para las inversiones; sin embargo, entre un 25 y un 30 por ciento de las empresas que llegan al estado prefieren no realizar anuncios públicos debido al entorno económico actual.

Luis Olivares Martínez, secretario de Economía de Coahuila, explicó que el contexto global ha llevado a diversos inversionistas a operar bajo reserva para proteger sus proyectos.

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“Al final del día son tiempos de turbulencia, de incertidumbre; no saben qué impacto negativo pueda tener y algunas de ellas sí nos piden tener secrecía y nosotros somos muy respetuosos de eso”, declaró el funcionario.

El titular de la Secretaría de Economía enfatizó que la prioridad del Gobierno estatal es asegurar la llegada de capitales y la creación de empleos con prestaciones de ley.

“Lo que sí te puedo decir es que aunque no se anuncien tanto los gobiernos del estado como los gobiernos municipales siempre estamos ahí trabajando de la mano con ellos para que se puedan dar estos días de inauguración”, apuntó Olivares Martínez.

Para el cierre del año, la dependencia proyecta la concreción de entre 55 y 60 proyectos, los cuales representan la generación de aproximadamente 25 mil empleos directos en la entidad.

Entre las nuevas inversiones destaca la llegada de empresas del sector de semiconductores, una apuesta clave para diversificar la economía estatal más allá de la industria automotriz.

“Para nosotros, esa diversificación es asegurar que en el largo plazo el estado siguiera teniendo la fortaleza industrial que ha tenido los últimos años”, afirmó Olivares Martínez.

Además, se trabaja de manera coordinada con el sector educativo para adecuar los planes de estudio universitarios y equipar laboratorios con tecnología de punta acorde a las necesidades industriales.

Finalmente, el secretario confió en que las condiciones sigan siendo favorables para la entidad una vez que concluyan los procesos electorales en Estados Unidos y disminuya la incertidumbre económica.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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