Enfrentamiento en los límites de Coahuila y Nuevo León deja un presunto delincuente abatido y un policía estatal herido

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    Enfrentamiento en los límites de Coahuila y Nuevo León deja un presunto delincuente abatido y un policía estatal herido
    Elementos de seguridad desplegaron un operativo en los límites de Coahuila y Nuevo León tras el enfrentamiento. CORTESÍA

El enfrentamiento ocurrió durante un recorrido de vigilancia en el municipio de Candela, y provocó un amplio despliegue de seguridad en la zona limítrofe

CANDELA, COAH.- Un enfrentamiento entre civiles armados y elementos de la Policía Estatal se registró en el municipio de Candela, justo en los límites de Coahuila y Nuevo León, dejando como saldo a un presunto delincuente abatido y a un agente lesionado.

Los hechos ocurrieron durante un recorrido de vigilancia, cuando los elementos detectaron una camioneta en la que viajaban civiles armados, quienes, al percatarse de la presencia de las autoridades, comenzaron a disparar.

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Los agentes repelieron la agresión y se registró un intercambio de disparos, en el que uno de los civiles armados fue abatido.

Durante el enfrentamiento, un elemento de la Policía Estatal resultó herido, por lo que fue trasladado para recibir atención médica.

Tras estos hechos, se desplegó un fuerte operativo en los límites de Coahuila y Nuevo León, con la participación de elementos de la Policía de Acción y Reacción (PAR), Agencia de Investigación Criminal (AIC), Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Marina Armada de México.

Las corporaciones reforzaron la vigilancia en esta zona con el objetivo de evitar el ingreso de civiles armados al estado y mantener el orden y la seguridad de la población.

Las autoridades señalaron que el protocolo de reacción fue activado de manera inmediata ante la agresión.

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Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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