Enfrentamiento en los límites de Coahuila y Nuevo León deja un presunto delincuente abatido y un policía estatal herido

Los hechos ocurrieron durante un recorrido de vigilancia, cuando los elementos detectaron una camioneta en la que viajaban civiles armados, quienes, al percatarse de la presencia de las autoridades, comenzaron a disparar.

CANDELA, COAH.- Un enfrentamiento entre civiles armados y elementos de la Policía Estatal se registró en el municipio de Candela, justo en los límites de Coahuila y Nuevo León, dejando como saldo a un presunto delincuente abatido y a un agente lesionado.

Los agentes repelieron la agresión y se registró un intercambio de disparos, en el que uno de los civiles armados fue abatido.

Durante el enfrentamiento, un elemento de la Policía Estatal resultó herido, por lo que fue trasladado para recibir atención médica.

Tras estos hechos, se desplegó un fuerte operativo en los límites de Coahuila y Nuevo León, con la participación de elementos de la Policía de Acción y Reacción (PAR), Agencia de Investigación Criminal (AIC), Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Marina Armada de México.

Las corporaciones reforzaron la vigilancia en esta zona con el objetivo de evitar el ingreso de civiles armados al estado y mantener el orden y la seguridad de la población.

Las autoridades señalaron que el protocolo de reacción fue activado de manera inmediata ante la agresión.