AHMSA: un proceso de ‘subasta’ delirante

El personaje central de esta comedia low cost - región cuatro , el “empresario” José Arturo Domínguez Arteaga, nos ha contado, con la naturalidad de la cual solamente son capaces quienes viven desconectados de la realidad, una historia digna de una obra satírica sobre la surrealista vida pública mexicana.

Digámoslo pronto: la subasta judicial de Altos Hornos de México, celebrada el pasado viernes 25 de septiembre, es una de las peores bromas de mal gusto realizadas en mucho tiempo en nuestro país. Los datos llegados desde la Ciudad de México han producido una crónica realmente delirante, de esas solo posibles en una nación bananera...

Y con todo y eso... por lo menos hasta ahora, su narrativa está ganando la partida, pues nadie en el ámbito político, gubernamental o empresarial parece interesado en salir a desmentirle.

Ha transcurrido ya una semana desde la “diligencia judicial” en la cual se decidió mantener abierto el proceso de subasta de AHMSA mediante un acuerdo cuya naturaleza dejaría pasmado al más entendido:

Por un lado, se “adjudicó” la empresa a un postor a quien no se le exigió nada: ni realizar el deposito de la garantía de seriedad, ni demostrar su solvencia, ni exhibir prueba alguna de su capacidad para conseguir los mil 400 millones de dolares ofrecidos para quedarse con la acerera.

Para sostener la estrambótica decisión, se estableció un plazo de 10 días hábiles (de los cuales ya transcurrió la mitad) para acreditar, “a satisfacción de la Sindicatura y de la autoridad judicial, el depósito o transferencia de la garantía de seriedad, así como para demostrar la experiencia y capacidad técnica y operativa necesarias en los sectores siderúrgico y minero”, según se consigna en un comunicado “aclaratorio” publicado el martes pasado.

Pero, por otro lado, se estableció la misma posibilidad para el resto de los postores precalificados. Es decir, aun cuando ya se llevó a cabo la audiencia de subasta, ¡todos los postores pueden depositar aún la garantía de seriedad para “continuar su participación” en el proceso!

O sea, para dejarlo claro: nadie ha cumplido siquiera uno de los requisitos para participar en la subasta de la empresa; nadie ha probado ser serio; nadie ha puesto sobre la mesa un peso partido por la mitad... ¡pero el proceso de subasta convocado para el 25 de septiembre sigue abierto!

Y para terminar de documentar el optimismo, el síndico de la Quiebra, Víctor Manuel Aguilera Gómez, ha informado, en el referido comunicado del martes anterior, de la existencia no de una, ni dos, sino ¡tres opciones! para concretar la venta de AHMSA como unidad productiva. Por cierto: en su comunicado previo, fechado el 25 de septiembre, el mismo señor Aguilera señaló la existencia de dos opciones de venta solamente pero, ¿a quién le importan estos nimios detalles?

Lo más llamativo del asunto es la actitud asumida por nuestros gobernantes y políticos: a nadie parece importarle en lo más mínimo el destino de las miles de familias cuya espera por una resolución adecuada suma ya varios años. Nadie se muestra siquiera extrañado por los múltiples elementos con los cuales esta historia nos convoca a la alarma.

Nadie se pronuncia; nadie hace notar las aberraciones jurídicas del caso; nadie se atreve a criticar la actuación de la jueza Ruth Haggi Huerta; nadie alza la voz en demanda de seriedad. O a todo mundo le importa un bledo, o la historia los ha dejado atónitos, perplejos, lelos... incapacitados para reaccionar.

¿Hasta cuándo se va a sostener la engañifa? ¿Cuál será el pretexto cuando deban reconocer, frente a los extrabajadores y acreedores, la inexistencia de dinero alguno para cubrir los compromisos económicos contraídos con ellos? ¿O estamos solo ante el primer episodio de un giro en la trama, el cual consistirá en prolongar indefinidamente la subasta a partir de la invención de una cadena de excusas?

Por lo pronto, habremos de aguardar otra semana...

¡Feliz fin de semana!

@sibaja3

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