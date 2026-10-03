Ángel Flores llevará a Saltillo a los primeros Juegos Panamericanos Virtus 2026

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    Ángel Flores llevará a Saltillo a los primeros Juegos Panamericanos Virtus 2026
    Ángel Flores competirá en los 100, 200 y 400 metros planos durante la justa que tendrá como sede Zinacantepec, Estado de México. FOTO: INEDEC

Luego de conquistar cuatro oros y una plata en el Mundial de Síndrome de Down en Bulgaria, el atleta de Saltillo se prepara para una nueva competencia internacional

Luego de una temporada con resultados internacionales, el paratleta saltillense Ángel Flores González tendrá un nuevo reto en su calendario, al formar parte de la delegación mexicana que participará en los primeros Juegos Panamericanos Virtus 2026.

El velocista representará a México en el certamen que se llevará a cabo del 21 al 27 de noviembre en el Estado de México, después de que la sede original, contemplada en Perú, fuera modificada. Para Flores González será una nueva oportunidad de competir en el plano internacional y ampliar la trayectoria que ha construido en el atletismo adaptado.

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De acuerdo con la información de su convocatoria, el saltillense tendrá actividad en las pruebas individuales de 100, 200 y 400 metros planos, además de participar en los relevos 4x100, 4x200 mixto y 4x400 metros.

Su clasificación llega después de una serie de actuaciones internacionales que lo colocaron entre los atletas considerados para representar al país en esta competencia. Entre sus resultados más recientes se encuentra su participación en los Campeonatos Mundiales de Síndrome de Down, celebrados en Sofía, Bulgaria, donde consiguió cuatro medallas de oro y una de plata.

$!El representante de Saltillo buscará sumar otra experiencia a su trayectoria deportiva en los primeros Juegos Panamericanos Virtus, que se celebrarán en noviembre.
El representante de Saltillo buscará sumar otra experiencia a su trayectoria deportiva en los primeros Juegos Panamericanos Virtus, que se celebrarán en noviembre. FOTO: INEDEC

En aquella competencia, Flores González se coronó en los 400 metros planos de la categoría T-21 con un registro de 1:06.25 minutos, mientras que obtuvo la plata en los 200 metros con tiempo de 29.62 segundos.

También fue parte de los equipos mexicanos que consiguieron los primeros lugares en los relevos 4x400 varonil, 4x200 mixto y 4x100 varonil. En esta última prueba, el representativo nacional registró 59.99 segundos.

La actuación en Bulgaria se sumó a su participación en los Virtus Global Games, competencias que forman parte del proceso que ha seguido el deportista para mantenerse dentro del panorama internacional del deporte adaptado.

Ahora, Flores González tendrá por delante una agenda que incluye seis pruebas durante los Juegos Panamericanos Virtus, donde buscará trasladar la experiencia adquirida en sus recientes competencias a una nueva cita deportiva.

El evento se desarrollará en la Ciudad Deportiva Juan Fernández Albarrán, ubicada en Zinacantepec, Estado de México, y reunirá a deportistas de distintas disciplinas dentro del movimiento Virtus.

Para el atleta saltillense, la competencia representará también la oportunidad de continuar con el proceso deportivo que ha desarrollado junto a su entrenadora Laura Sánchez y volver a competir en escenarios internacionales como representante de México.

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Con su presencia en el certamen, Ángel Flores sumará otro capítulo a una temporada en la que ya consiguió resultados mundiales y ahora tendrá como siguiente objetivo los primeros Juegos Panamericanos Virtus.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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