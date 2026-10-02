Apoyos Bienestar 2026: estos programas tendrán registros y módulos en octubre, conoce pagos y requisitos

Octubre de 2026 trae nuevas oportunidades para quienes buscan incorporarse a alguno de los Programas para el Bienestar o realizar trámites relacionados con apoyos sociales en México.

Durante este mes coinciden distintos procesos de registro, apertura de módulos y convocatorias, aunque no todos tienen una fecha de inscripción confirmada. Por ello, es importante distinguir entre los programas que ya tienen trámites disponibles y aquellos que todavía esperan un anuncio oficial.

JÓVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO

Uno de los registros que ya comenzó es el de Jóvenes Construyendo el Futuro. Desde el 1 de octubre, las personas de 18 a 29 años que no estudian ni trabajan pueden buscar un espacio de capacitación.

El programa entrega 9 mil 582.47 pesos mensuales hasta por 12 meses, además de seguro médico del IMSS durante la capacitación.

Entre los requisitos están tener entre 18 y 29 años, no estudiar ni trabajar, registrarse en la plataforma oficial y presentar la documentación solicitada. También se requiere una fotografía con el rostro descubierto y, para personas extranjeras, acreditar su estancia regular en México.

PENSIONES PARA ADULTOS MAYORES Y MUJERES

Para octubre se espera una nueva jornada de incorporación a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y a Pensión Mujeres Bienestar, aunque las fechas exactas deben ser confirmadas por las autoridades.

La Pensión para Adultos Mayores está dirigida a personas de 65 años o más, mientras que Mujeres Bienestar contempla a mexicanas de 60 a 64 años.