Apoyos Bienestar 2026: estos programas tendrán registros y módulos en octubre, conoce pagos y requisitos
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Conoce cuáles tienen registro, cuánto entregan y qué documentos debes preparar.
Octubre de 2026 trae nuevas oportunidades para quienes buscan incorporarse a alguno de los Programas para el Bienestar o realizar trámites relacionados con apoyos sociales en México.
Durante este mes coinciden distintos procesos de registro, apertura de módulos y convocatorias, aunque no todos tienen una fecha de inscripción confirmada. Por ello, es importante distinguir entre los programas que ya tienen trámites disponibles y aquellos que todavía esperan un anuncio oficial.
JÓVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO
Uno de los registros que ya comenzó es el de Jóvenes Construyendo el Futuro. Desde el 1 de octubre, las personas de 18 a 29 años que no estudian ni trabajan pueden buscar un espacio de capacitación.
El programa entrega 9 mil 582.47 pesos mensuales hasta por 12 meses, además de seguro médico del IMSS durante la capacitación.
Entre los requisitos están tener entre 18 y 29 años, no estudiar ni trabajar, registrarse en la plataforma oficial y presentar la documentación solicitada. También se requiere una fotografía con el rostro descubierto y, para personas extranjeras, acreditar su estancia regular en México.
PENSIONES PARA ADULTOS MAYORES Y MUJERES
Para octubre se espera una nueva jornada de incorporación a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y a Pensión Mujeres Bienestar, aunque las fechas exactas deben ser confirmadas por las autoridades.
La Pensión para Adultos Mayores está dirigida a personas de 65 años o más, mientras que Mujeres Bienestar contempla a mexicanas de 60 a 64 años.
Quienes estén pendientes de una próxima convocatoria pueden preparar identificación oficial, CURP, acta de nacimiento, comprobante de domicilio y teléfonos de contacto.
En 2026, la pensión para adultos mayores entrega 6 mil 400 pesos bimestrales, mientras que Mujeres Bienestar otorga 3 mil 100 pesos cada dos meses.
VIVIENDA BIENESTAR DE CONAVI
Los módulos de Vivienda Bienestar de la Conavi continúan abriendo convocatorias en distintas entidades. El programa contempla opciones de vivienda para personas que cumplan con determinados criterios socioeconómicos.
Entre los requisitos se encuentran no tener una vivienda propia, no contar con crédito de Infonavit o Fovissste, tener ingresos menores a 17 mil 800 pesos mensuales y presentar identificación, CURP, comprobante de domicilio e ingresos.
También pueden solicitarse documentos de la pareja y certificados médicos en caso de que algún integrante del hogar tenga una discapacidad permanente.
BECA RITA CETINA E INAPAM
La Beca Rita Cetina podría tener nuevas incorporaciones durante octubre, por lo que madres, padres y tutores deben mantenerse atentos a la convocatoria oficial. Mientras tanto, pueden preparar CURP, identificación, teléfono, correo electrónico y comprobante de domicilio, además de la CURP y CCT del estudiante.
Por otro lado, las personas de 60 años o más pueden tramitar la credencial del INAPAM. El trámite es gratuito y requiere documentos como acta de nacimiento, identificación oficial, CURP, comprobante de domicilio, fotografía y datos de un contacto de emergencia.
CREDENCIALIZACIÓN PARA EL SERVICIO DE SALUD
También continúa la credencialización para acceder al Servicio Universal de Salud, dirigida en esta etapa a personas que ya son beneficiarias de la Pensión para Adultos Mayores o de la pensión para personas con discapacidad.
Para realizar el trámite se solicita identificación oficial, CURP certificada y actualizada, comprobante de domicilio y datos de contacto.
Antes de acudir a cualquier módulo, es recomendable verificar la convocatoria, fechas y requisitos vigentes en los canales oficiales, ya que pueden cambiar dependiendo del programa y la entidad.