Apoyos Bienestar 2026: estos programas tendrán registros y módulos en octubre, conoce pagos y requisitos

+ Seguir en Seguir en Google
Información
/
    Apoyos Bienestar 2026: estos programas tendrán registros y módulos en octubre, conoce pagos y requisitos
    Octubre llega con nuevos trámites y procesos de incorporación a distintos Programas para el Bienestar. FOTO: PRESIDENCIA

Conoce cuáles tienen registro, cuánto entregan y qué documentos debes preparar.

Octubre de 2026 trae nuevas oportunidades para quienes buscan incorporarse a alguno de los Programas para el Bienestar o realizar trámites relacionados con apoyos sociales en México.

https://vanguardia.com.mx/informacion/jovenes-construyendo-el-futuro-abre-registro-en-octubre-requisitos-y-como-inscribirse-OM23857180

Durante este mes coinciden distintos procesos de registro, apertura de módulos y convocatorias, aunque no todos tienen una fecha de inscripción confirmada. Por ello, es importante distinguir entre los programas que ya tienen trámites disponibles y aquellos que todavía esperan un anuncio oficial.

JÓVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO

Uno de los registros que ya comenzó es el de Jóvenes Construyendo el Futuro. Desde el 1 de octubre, las personas de 18 a 29 años que no estudian ni trabajan pueden buscar un espacio de capacitación.

El programa entrega 9 mil 582.47 pesos mensuales hasta por 12 meses, además de seguro médico del IMSS durante la capacitación.

Entre los requisitos están tener entre 18 y 29 años, no estudiar ni trabajar, registrarse en la plataforma oficial y presentar la documentación solicitada. También se requiere una fotografía con el rostro descubierto y, para personas extranjeras, acreditar su estancia regular en México.

PENSIONES PARA ADULTOS MAYORES Y MUJERES

Para octubre se espera una nueva jornada de incorporación a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y a Pensión Mujeres Bienestar, aunque las fechas exactas deben ser confirmadas por las autoridades.

La Pensión para Adultos Mayores está dirigida a personas de 65 años o más, mientras que Mujeres Bienestar contempla a mexicanas de 60 a 64 años.

$!Durante este mes coinciden distintos procesos de registro, apertura de módulos y convocatorias.
Durante este mes coinciden distintos procesos de registro, apertura de módulos y convocatorias. FOTO: PRESIDENCIA

Quienes estén pendientes de una próxima convocatoria pueden preparar identificación oficial, CURP, acta de nacimiento, comprobante de domicilio y teléfonos de contacto.

En 2026, la pensión para adultos mayores entrega 6 mil 400 pesos bimestrales, mientras que Mujeres Bienestar otorga 3 mil 100 pesos cada dos meses.

VIVIENDA BIENESTAR DE CONAVI

Los módulos de Vivienda Bienestar de la Conavi continúan abriendo convocatorias en distintas entidades. El programa contempla opciones de vivienda para personas que cumplan con determinados criterios socioeconómicos.

Entre los requisitos se encuentran no tener una vivienda propia, no contar con crédito de Infonavit o Fovissste, tener ingresos menores a 17 mil 800 pesos mensuales y presentar identificación, CURP, comprobante de domicilio e ingresos.

También pueden solicitarse documentos de la pareja y certificados médicos en caso de que algún integrante del hogar tenga una discapacidad permanente.

BECA RITA CETINA E INAPAM

La Beca Rita Cetina podría tener nuevas incorporaciones durante octubre, por lo que madres, padres y tutores deben mantenerse atentos a la convocatoria oficial. Mientras tanto, pueden preparar CURP, identificación, teléfono, correo electrónico y comprobante de domicilio, además de la CURP y CCT del estudiante.

Por otro lado, las personas de 60 años o más pueden tramitar la credencial del INAPAM. El trámite es gratuito y requiere documentos como acta de nacimiento, identificación oficial, CURP, comprobante de domicilio, fotografía y datos de un contacto de emergencia.

https://vanguardia.com.mx/informacion/mi-beca-para-empezar-y-rita-cetina-puedes-recibir-los-dos-apoyos-en-2026-CA23760516

CREDENCIALIZACIÓN PARA EL SERVICIO DE SALUD

También continúa la credencialización para acceder al Servicio Universal de Salud, dirigida en esta etapa a personas que ya son beneficiarias de la Pensión para Adultos Mayores o de la pensión para personas con discapacidad.

Para realizar el trámite se solicita identificación oficial, CURP certificada y actualizada, comprobante de domicilio y datos de contacto.

Antes de acudir a cualquier módulo, es recomendable verificar la convocatoria, fechas y requisitos vigentes en los canales oficiales, ya que pueden cambiar dependiendo del programa y la entidad.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Becas
Programas Sociales
trámites

Localizaciones


México

Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Breaking News. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía, estilo de vida y contenido de utilidad.

Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

Selección de los editores
No hagan humor

No hagan humor
Esta nueva tragedia escolar deja en evidencia problemas estructuras que influyen en la sociedad coahuilense.

Barbarie en secundaria de Torreón exige trabajo de todos
“¿Qué pasa con una empresa familiar cuando muere su fundador?”, plantea Whitepaper como punto de partida del episodio.

Herencias que se convierten en pleitos: cinco grandes empresas enfrentan el problema de la sucesión
El gobierno federal prepara nuevas acciones de seguridad escolar y vigilancia digital tras el ataque ocurrido en una escuela de Torreón, Coahuila.

Harfuch anuncia acciones del Gobierno tras la barbarie en escuela de Torreón
Los hechos no están relacionados entre sí, pero juntos dibujan una semana especialmente complicada para las comunidades escolares.

Violencia golpea a escuelas de México en una semana marcada por ataques, armas y amenazas
Publicaciones previas al ataque en una secundaria de Torreón muestran frases y símbolos asociados con comunidades incel y la glorificación de agresores.

¿Qué es +6 -0?... el lenguaje incel que usaron ‘Los Cuates’ en redes previo al ataque en secundaria de Torreón
Olivier Martinez acusó a Halle Berry de agredir físicamente a su hijo Maceo, de 12 años, y pidió la custodia exclusiva.

Acusan a Halle Berry de ahorcar a su hijo de 12 años; exmarido exige la custodia completa
México y Estados Unidos reanudan su histórica rivalidad en Glendale, con Rafael Márquez en busca de su primera victoria al frente del Tricolor.

México vs Estados Unidos: el Clásico de Concacaf pone a prueba a Rafa Márquez ante un USMNT encendido