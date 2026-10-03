Saltillo Soccer cae 3-0 y termina con enfrentamiento ante Mineros de Fresnillo

Saltillo Soccer sufrió un nuevo tropiezo en la Liga Premier Serie A al caer 3-0 ante Mineros de Fresnillo, en la Jornada 6 del Grupo 1, en un partido que terminó con un enfrentamiento entre integrantes de ambos equipos y que escaló hasta los golpes al finalizar el encuentro. La derrota dejó a los Coyotes con ocho puntos, mientras que Mineros llegó a 11 unidades y tomó distancia en la clasificación, después de un duelo que había sido planteado como un enfrentamiento directo entre equipos que llegaban separados por apenas un punto.

El conjunto zacatecano abrió el marcador por conducto de Aldo Encinas, quien apareció para colocar el 1-0 y encaminar el triunfo de los locales. Encinas volvió a hacerse presente en el marcador para conseguir su segundo tanto de la tarde y ampliar la ventaja de Mineros, mientras que Jair Ramírez completó la cuenta para establecer el 3-0 definitivo. Para Saltillo Soccer, el resultado representa un nuevo revés después de un inicio de torneo en el que ha alternado triunfos y derrotas. Los Coyotes habían llegado a Fresnillo con nueve puntos, producto de victorias ante Real Apodaca y Correcaminos UAT II, además de una derrota ante FC Santiago y el empate frente a Héroes de Zaci, partido que posteriormente ganaron en penales. Sin embargo, ante Mineros no pudieron repetir el resultado positivo de su presentación anterior y terminaron cediendo los tres puntos en territorio zacatecano.

EL PARTIDO TERMINA CON ENFRENTAMIENTO El resultado quedó en segundo plano por lo ocurrido después del silbatazo final. Integrantes de ambos equipos protagonizaron una confrontación que posteriormente escaló a los golpes. Hasta el momento del cierre de esta información no se había dado a conocer un informe oficial sobre posibles sanciones derivadas de los acontecimientos registrados al término del encuentro. Ante lo sucedido, Saltillo Soccer emitió un comunicado en el que manifestó su rechazo a los hechos de violencia y señaló que este tipo de conductas son contrarias a los valores que busca representar la institución. El club también informó que realizará una investigación interna con el objetivo de esclarecer lo ocurrido y, a partir de ello, aplicar las medidas disciplinarias correspondientes. “Saltillo Soccer manifiesta su profunda consternación y rechazo ante los hechos de violencia registrados al término del encuentro frente a Mineros de Fresnillo”, señaló la institución en su comunicado. El equipo saltillense agregó que trabaja para promover el respeto, la disciplina, la sana competencia y el juego limpio, por lo que lamentó que el cierre del encuentro se alejara de esos principios. La postura del club no señala públicamente a jugadores o integrantes específicos como responsables del enfrentamiento y, hasta ahora, tampoco se han informado sanciones por parte de la organización de la Liga Premier Serie A.

LOS COYOTES PIERDEN TERRENO En lo deportivo, la derrota modifica la situación de Saltillo Soccer en el Grupo 1. Los Coyotes llegaron a la sexta jornada con nueve puntos y tenían la posibilidad de abrir distancia respecto a Mineros, pero terminaron sin sumar en su visita a Fresnillo. Mineros, en cambio, alcanzó las 11 unidades y se colocó por delante del conjunto coahuilense después de conseguir su tercer triunfo de la campaña. El cuadro zacatecano había llegado al compromiso después de derrotar de manera consecutiva 2-0 a FC Santiago y Héroes de Zaci, aunque en la jornada anterior perdió su invicto al caer 2-1 frente a Vaqueros Reynosa.

Para Saltillo Soccer, la actividad continuará fuera de casa. Los Coyotes deberán visitar ahora a Vaqueros Reynosa, antes de regresar al Estadio Olímpico Francisco I. Madero para recibir a ACF Zapotlanejo el 17 de octubre. El siguiente compromiso representará una oportunidad para que el conjunto dirigido por Joel de León busque recuperar terreno en el Grupo 1, luego de una jornada marcada tanto por la derrota en Fresnillo como por los acontecimientos registrados al término del encuentro.