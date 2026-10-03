Frente frío 1 traerá lluvias intensas y fuertes vientos a Coahuila, Nuevo León y otros estados

El frente frío número 1 se desplazará este sábado 3 de octubre sobre el noreste de México e interactuará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, condiciones que favorecerán lluvias muy fuertes e intensas en distintas regiones del país, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). El organismo pronosticó lluvias puntuales intensas de 75 a 150 milímetros en Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Coahuila, Jalisco, San Luis Potosí, Veracruz, Hidalgo, Puebla, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Campeche. De acuerdo con el SMN, las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo, además de generar encharcamientos e inundaciones. Las rachas de viento también podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

FRENTE FRÍO 1 GENERARÁ LLUVIAS EN EL NORESTE DE MÉXICO El frente frío número 1 provocará lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas y San Luis Potosí, mientras que en Aguascalientes se esperan lluvias puntuales fuertes. El SMN indicó que estas precipitaciones estarán acompañadas de actividad eléctrica, posible caída de granizo y fuertes rachas de viento. Para este sábado, el pronóstico contempla lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en el norte de Coahuila y Nuevo León; norte, occidente y sur de Zacatecas; este y sureste de San Luis Potosí, así como norte y oeste de Tamaulipas. PRONÓSTICO DEL CLIMA EN SALTILLO: CIELO CUBIERTO Y CONDICIONES DE LLUVIA PERSISTEN De acuerdo con las previsiones del SMN, la ciudad de Saltillo registrará hoy, sábado 3 de octubre, una jornada predominantemente fresca y húmeda. El termómetro registrará una máxima ligera que oscilará entre los 19 °C y 20 °C durante el día, partiendo de una mínima de 15 °C a 16 °C al amanecer. La masa de aire fresco sobre la región mantendrá un cielo cubierto a lo largo del día, con vientos del norte que alcanzarán rachas moderadas de entre 14 y 33 km/h. Para la segunda mitad del día, las autoridades meteorológicas contemplan hasta un 90% de probabilidad de precipitaciones, estimándose episodios de lluvia intermitente y chubascos ligeros durante la tarde y noche en la zona metropolitana. La Subsecretaría de Protección Civil del estado aconseja a la ciudadanía portar paraguas o impermeable al salir, conducir con luces encendidas y distancia de seguridad sobre pavimento mojado, y mantenerse atenta a los avisos meteorológicos continuos.

LLUVIAS INTENSAS SE CONCENTRARÁN EN EL SUR Y SURESTE Una circulación ciclónica y una vaguada en niveles altos de la atmósfera, combinadas con canales de baja presión y la vaguada monzónica, favorecerán lluvias intensas en distintas zonas del sur y sureste del país. El SMN pronosticó lluvias muy fuertes con puntuales intensas, de 75 a 150 milímetros, en el sur de Veracruz; centro, este y sur de Tabasco; noreste y centro de Oaxaca; Chiapas, y centro, este y sur de Campeche. También se esperan lluvias fuertes con puntuales muy fuertes en zonas de Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Puebla, Guerrero y Quintana Roo. Además, habrá lluvias puntuales fuertes en Yucatán, Tlaxcala, Morelos, Ciudad de México, Querétaro, Colima, Jalisco, Nayarit, Durango y Sinaloa. La onda tropical número 42 fue absorbida por la vaguada monzónica frente a las costas de Oaxaca y Chiapas. HURACÁN RACHEL SE ALEJA DE COSTAS MEXICANAS El huracán Rachel continuará desplazándose hacia el oeste y se alejará paulatinamente de las costas nacionales. Sin embargo, su circulación reforzará las condiciones para lluvias puntuales fuertes en el sur de Baja California Sur, además de generar oleaje elevado en costas de Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Colima. El SMN mantiene vigilancia sobre los efectos asociados al frente frío número 1.

PRONÓSTICO DE LLUVIAS PARA ESTE SÁBADO Además de las zonas con lluvias intensas, se esperan chubascos con lluvias puntuales fuertes, de 25 a 50 milímetros, en el centro y sur de Baja California Sur; sur de Sinaloa; sur de Durango; Aguascalientes; norte de Nayarit; norte de Jalisco; Colima; norte de Querétaro; Tlaxcala; Morelos; Ciudad de México, así como sur y oeste de Yucatán. En Sonora, Chihuahua y Guanajuato se prevén intervalos de chubascos, con acumulados de 5 a 25 milímetros. SMN PRONOSTICA TEMPERATURAS DE HASTA 40 GRADOS A pesar de las lluvias, el ambiente vespertino continuará cálido a caluroso en el norte, occidente, oriente y sureste de México, incluida la península de Yucatán. Se esperan temperaturas máximas de 35 a 40 grados Celsius en regiones de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Chiapas, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán. Las temperaturas de 30 a 35 grados se registrarán en zonas de Nuevo León, San Luis Potosí, Colima, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Guerrero y Quintana Roo. En contraste, las temperaturas mínimas de 0 a 5 grados Celsius se prevén en zonas altas de Durango, Estado de México, Puebla y Tlaxcala.

PRONOSTICO DE VIENTOS FUERTES Y OLEAJE ELEVADO PARA ESTE SÁBADO El SMN pronosticó viento de 30 a 40 kilómetros por hora, con rachas de 60 a 70 kilómetros por hora, en Baja California. También se esperan rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Jalisco, Guanajuato y Quintana Roo, además de viento de componente norte en las costas de Tamaulipas y el norte de Veracruz. En otras regiones, las rachas podrían alcanzar entre 30 y 40 kilómetros por hora, principalmente en estados del occidente, centro y sur del país.

En cuanto al oleaje, se prevén alturas de 3 a 4 metros en la costa de Baja California Sur; de 2 a 3 metros en las costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, y de 1 a 2 metros en costas de Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo. El SMN advirtió que los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas, por lo que las condiciones meteorológicas previstas podrían afectar la circulación en distintas regiones del país.