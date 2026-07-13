Entrega Alcalde de Monclova nuevas vialidades en la colonia Buenos Aires

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    Entrega Alcalde de Monclova nuevas vialidades en la colonia Buenos Aires
    La pavimentación busca mejorar la infraestructura vial y la seguridad de la colonia, destacó el Alcalde durante la entrega. LIDIET MEXICANO

Las nuevas vialidades facilitan la movilidad de peatones y automovilistas

MONCLOVA, COAH.- Con una inversión superior a los 2 millones de pesos, el alcalde de Monclova, Carlos Villarreal Pérez, entregó dichas obras de pavimentación de dos calles en la colonia Buenos Aires, en el sector sur oriente de Monclova.

Las vialidades rehabilitadas como parte del Plan de Inversión Prendamos Monclova son la calle Margarito Padilla, en el tramo comprendido entre Suzanne Lou Pape y Cayetano Ramos, así como la calle Pedro Vázquez, entre Jacinto Sánchez y Chapultepec.

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Durante la entrega de las obras, el alcalde Carlos Villarreal destacó que estos trabajos se realizaron en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez Salinas y tienen como objetivo mejorar la infraestructura vial de la colonia, facilitar la movilidad y brindar mayor seguridad a las y los habitantes del sector.

Vecinos beneficiados señalaron que la pavimentación representa una mejora significativa para la movilidad cotidiana, al contar ahora con calles en mejores condiciones tanto para peatones como para automovilistas.

$!El Plan Prendamos Monclova continuará impulsando obras urbanas, sociales, deportivas e industriales en la ciudad.
El Plan Prendamos Monclova continuará impulsando obras urbanas, sociales, deportivas e industriales en la ciudad. LIDIET MEXICANO

El edil también subrayó la importancia de la participación ciudadana a través de los comités pro obra, ya que estos permiten dar seguimiento a las inversiones realizadas e identificar nuevas necesidades prioritarias, entre ellas las relacionadas con los servicios de agua potable y drenaje.

Finalmente, Carlos Villarreal reiteró que el Plan Prendamos Monclova continuará impulsando obras de infraestructura urbana, social, deportiva e industrial en distintos sectores de la ciudad, con el propósito de fortalecer el desarrollo y mejorar la calidad de vida de las familias monclovenses.

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Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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