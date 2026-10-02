Entregan apoyos alimentarios a 200 abuelitos de Frontera

La entrega estuvo encabezada por la alcaldesa Sara Irma Pérez, quien convivió con los beneficiarios, escuchó sus necesidades y destacó la importancia de mantener una atención cercana hacia quienes durante años contribuyeron al crecimiento de Frontera.

FRONTERA, COAH.- Un total de 200 adultos mayores habitantes de Ciudad Frontera recibieron apoyos alimentarios como parte de la cuarta entrega que realizan este año el DIF Municipal y el DIF Coahuila para respaldar a personas en situación vulnerable.

Karen Cadena, directora del DIF Frontera, explicó que los paquetes alimentarios son destinados a adultos mayores que cumplen con los criterios establecidos mediante un estudio socioeconómico, entre ellos empacadores e integrantes del comedor comunitario.

Esta es la cuarta entrega de apoyos alimentarios que se realiza durante 2026 en coordinación con el DIF Coahuila, con el respaldo de la presidenta honoraria, Liliana Salinas; el gobernador Manolo Jiménez Salinas y el coordinador regional, Diego Siller.

Durante la jornada también estuvo presente Thelma Barajas Villanueva, representante del organismo estatal.

La Alcaldesa señaló que el Gobierno Municipal y el DIF Frontera continuarán recorriendo distintos sectores para detectar a personas que requieran algún tipo de apoyo y acercarles los programas disponibles.

“Tenemos que estar cerca de nuestra gente, escucharla y responder cuando más lo necesita. Nuestros adultos mayores merecen nuestro reconocimiento y apoyo, porque son parte de la historia y del presente de Frontera”, expresó.

Con estas acciones, el Municipio mantiene el acercamiento con los sectores más vulnerables y fortalece la coordinación con el DIF Coahuila para llevar apoyos alimentarios a quienes más los necesitan.