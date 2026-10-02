Entregan apoyos alimentarios a 200 abuelitos de Frontera

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    Entregan apoyos alimentarios a 200 abuelitos de Frontera
    Adultos mayores de Ciudad Frontera recibieron paquetes alimentarios durante la cuarta entrega realizada en 2026. LIDIET MEXICANO
    Entregan apoyos alimentarios a 200 abuelitos de Frontera
    Entregan apoyos alimentarios a 200 abuelitos de Frontera

El DIF Frontera y DIF Coahuila realizan la cuarta entrega de paquetes de alimentos del año para beneficio de los adultos mayores

FRONTERA, COAH.- Un total de 200 adultos mayores habitantes de Ciudad Frontera recibieron apoyos alimentarios como parte de la cuarta entrega que realizan este año el DIF Municipal y el DIF Coahuila para respaldar a personas en situación vulnerable.

La entrega estuvo encabezada por la alcaldesa Sara Irma Pérez, quien convivió con los beneficiarios, escuchó sus necesidades y destacó la importancia de mantener una atención cercana hacia quienes durante años contribuyeron al crecimiento de Frontera.

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Karen Cadena, directora del DIF Frontera, explicó que los paquetes alimentarios son destinados a adultos mayores que cumplen con los criterios establecidos mediante un estudio socioeconómico, entre ellos empacadores e integrantes del comedor comunitario.

Esta es la cuarta entrega de apoyos alimentarios que se realiza durante 2026 en coordinación con el DIF Coahuila, con el respaldo de la presidenta honoraria, Liliana Salinas; el gobernador Manolo Jiménez Salinas y el coordinador regional, Diego Siller.

Durante la jornada también estuvo presente Thelma Barajas Villanueva, representante del organismo estatal.

La Alcaldesa señaló que el Gobierno Municipal y el DIF Frontera continuarán recorriendo distintos sectores para detectar a personas que requieran algún tipo de apoyo y acercarles los programas disponibles.

“Tenemos que estar cerca de nuestra gente, escucharla y responder cuando más lo necesita. Nuestros adultos mayores merecen nuestro reconocimiento y apoyo, porque son parte de la historia y del presente de Frontera”, expresó.

Con estas acciones, el Municipio mantiene el acercamiento con los sectores más vulnerables y fortalece la coordinación con el DIF Coahuila para llevar apoyos alimentarios a quienes más los necesitan.

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Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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