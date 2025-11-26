Entregan cemento a bajo costo a familias de Cuatro Ciénegas

CUATRO CIÉNEGAS, COAH.- Con la finalidad de mejorar las condiciones de vivienda y elevar la calidad de vida de los habitantes, el alcalde Víctor Manuel Leija Vega encabezó la entrega de cemento a bajo costo para familias de la cabecera municipal y diversos ejidos, como parte de los programas de apoyo social que impulsa la administración municipal en coordinación con UNIDOS.

Esta acción forma parte de una estrategia permanente que busca facilitar materiales de construcción a precios accesibles, permitiendo que más hogares avancen en proyectos de ampliación, rehabilitación o mejora estructural.