Entregan cemento a bajo costo a familias de Cuatro Ciénegas
El alcalde Víctor Manuel Leija Vega encabezó la entrega de cemento para apoyar proyectos de ampliación y mejora de vivienda
CUATRO CIÉNEGAS, COAH.- Con la finalidad de mejorar las condiciones de vivienda y elevar la calidad de vida de los habitantes, el alcalde Víctor Manuel Leija Vega encabezó la entrega de cemento a bajo costo para familias de la cabecera municipal y diversos ejidos, como parte de los programas de apoyo social que impulsa la administración municipal en coordinación con UNIDOS.
Esta acción forma parte de una estrategia permanente que busca facilitar materiales de construcción a precios accesibles, permitiendo que más hogares avancen en proyectos de ampliación, rehabilitación o mejora estructural.
Leija Vega destacó que la entrega de materiales representa más que un simple beneficio económico, pues se convierte en una herramienta para fortalecer la estabilidad y el bienestar familiar.
“El hogar es el primer espacio de bienestar. Cada mejora significa un avance para quienes lo habitan, por eso continuaremos reforzando estos programas”, afirmó el alcalde.
Asimismo, el Municipio reconoció el acompañamiento de la Congregación Mariana Trinitaria, cuya colaboración ha permitido gestionar apoyos accesibles y mantener un esquema de trabajo cercano con la ciudadanía.