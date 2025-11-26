Parras: Cae pareja de ladrones en Quintas Manuelita; un cómplice escapa en motocicleta

Saltillo
/ 26 noviembre 2025
    Parras: Cae pareja de ladrones en Quintas Manuelita; un cómplice escapa en motocicleta
    Las autoridades inspeccionaron el área donde los presuntos ladrones fueron sorprendidos. FOTO: VANGUARDIA/PEDRO PESINA

Los presuntos responsables fueron sorprendidos dentro de la huerta y asegurados con artículos robados

PARRAS DE LA FUENTE, COAH.- La mañana de este miércoles se registró una intensa movilización de cuerpos de seguridad tras el reporte de un presunto robo a mano armada en las huertas del asilo Quintas Manuelita.

Cerca de las 07:40 horas, personal de seguridad privada de Casa Madero sorprendió a una pareja dentro del predio, quienes presuntamente sustraían diversos artículos y amenazaron con un arma blanca a los guardias que intentaron detenerlos.

$!La pareja detenida y los objetos robados, fueron entregados a la autoridad correspondiente.
La pareja detenida y los objetos robados, fueron entregados a la autoridad correspondiente. FOTO: VANGUARDIA/PEDRO PESINA

De acuerdo con las primeras versiones, los sospechosos eran tres: un hombre y una mujer que ingresaron a la propiedad y otro individuo que los esperaba afuera a bordo de una motocicleta.

$!Elementos de seguridad privada lograron asegurar a la pareja dentro de la huerta y los entregaron a la policía municipal.
Elementos de seguridad privada lograron asegurar a la pareja dentro de la huerta y los entregaron a la policía municipal. FOTO: VANGUARDIA/PEDRO PESINA

Tras solicitar refuerzos, los guardias lograron asegurar a la pareja, mientras personal de Seguridad Pública, Fiscalía y Policía Estatal acudieron al lugar para apoyar el operativo.

El tercer implicado, al percatarse de la llegada de las patrullas, huyó a toda velocidad y logró escapar. No obstante, ya es buscado por las autoridades, pues los detenidos habrían proporcionado su descripción y otros datos para dar con su paradero.

La pareja fue trasladada a las celdas municipales y puesta a disposición del Ministerio Público. Entre sus pertenencias se les aseguraron artículos eléctricos y una bolsa con nuez, presuntamente sustraídos del lugar.

$!Objetos asegurados a los detenidos, entre ellos artículos eléctricos y una bolsa con nuez.
Objetos asegurados a los detenidos, entre ellos artículos eléctricos y una bolsa con nuez. FOTO: VANGUARDIA/PEDRO PESINA

Personal del asilo señaló que es la segunda ocasión en que la propiedad es objeto de robo, pese a que en el sitio operan una escuela y se encuentran internos vulnerables.

