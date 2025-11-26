Parras: Cae pareja de ladrones en Quintas Manuelita; un cómplice escapa en motocicleta

PARRAS DE LA FUENTE, COAH.- La mañana de este miércoles se registró una intensa movilización de cuerpos de seguridad tras el reporte de un presunto robo a mano armada en las huertas del asilo Quintas Manuelita. Cerca de las 07:40 horas, personal de seguridad privada de Casa Madero sorprendió a una pareja dentro del predio, quienes presuntamente sustraían diversos artículos y amenazaron con un arma blanca a los guardias que intentaron detenerlos.

Tras solicitar refuerzos, los guardias lograron asegurar a la pareja, mientras personal de Seguridad Pública, Fiscalía y Policía Estatal acudieron al lugar para apoyar el operativo. El tercer implicado, al percatarse de la llegada de las patrullas, huyó a toda velocidad y logró escapar. No obstante, ya es buscado por las autoridades, pues los detenidos habrían proporcionado su descripción y otros datos para dar con su paradero. La pareja fue trasladada a las celdas municipales y puesta a disposición del Ministerio Público. Entre sus pertenencias se les aseguraron artículos eléctricos y una bolsa con nuez, presuntamente sustraídos del lugar.