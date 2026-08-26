Entregan uniformes y calzado táctico a 103 policías de Frontera, Coahuila

FRONTERA COAH.- Con la entrega de uniformes y calzado táctico a 103 elementos de Seguridad Pública Municipal, la alcaldesa Sari Irma Pérez Cantú refrendó su compromiso de fortalecer a la corporación y mejorar las condiciones de quienes diariamente trabajan para brindar seguridad a las familias fronterenses. Durante el evento, acompañada por el subsecretario de Gobierno en la Región Centro-Desierto, Sergio Sisbeles Alvarado, en representación del gobernador Manolo Jiménez Salinas, así como mandos de Seguridad Pública y miembros de su cabildo, la edil destacó que equipar a los policías también representa reconocer la labor que realizan en las calles.

“Cuidar a quienes cuidan de Frontera es una responsabilidad y un compromiso que asumimos con gusto”, señaló Pérez Cantú, al destacar que contar con las herramientas adecuadas permite a los elementos desempeñar mejor su trabajo. De los 103 elementos beneficiados, 83 son policías operativos, siete pertenecen a la Policía Violeta, cinco a la Policía Escolar y ocho son administrativos; en total, 30 mujeres y 73 hombres.

La alcaldesa reconoció el esfuerzo de los oficiales y los exhortó a mantener la cercanía con la ciudadanía, así como actuar con profesionalismo y disciplina. “Cada vez que ustedes se ponen este uniforme llevan consigo la responsabilidad de servir y proteger a nuestra gente”, expresó. Pérez Cantú destacó además que estas acciones forman parte del trabajo coordinado que se mantiene con el Gobierno de Coahuila y de la estrategia de seguridad impulsada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas. “La confianza de las familias se gana todos los días y ustedes son una parte fundamental para construirla”, afirmó. La presidenta municipal aseguró que continuará impulsando acciones para fortalecer a Seguridad Pública y contar con una corporación mejor preparada, con el objetivo de mantener la tranquilidad de las familias de Frontera.

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