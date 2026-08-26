Entregan uniformes y calzado táctico a 103 policías de Frontera, Coahuila

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    Entregan uniformes y calzado táctico a 103 policías de Frontera, Coahuila
    Sari Irma Pérez Cantú entregó uniformes y calzado táctico a 103 elementos de Seguridad Pública Municipal. LIDIET MEXICANO
    Entregan uniformes y calzado táctico a 103 policías de Frontera, Coahuila

La alcaldesa Sari Irma Pérez Cantú entregó uniformes y calzado táctico a 103 elementos para fortalecer las condiciones de trabajo de la Policía Municipal

FRONTERA COAH.- Con la entrega de uniformes y calzado táctico a 103 elementos de Seguridad Pública Municipal, la alcaldesa Sari Irma Pérez Cantú refrendó su compromiso de fortalecer a la corporación y mejorar las condiciones de quienes diariamente trabajan para brindar seguridad a las familias fronterenses.

Durante el evento, acompañada por el subsecretario de Gobierno en la Región Centro-Desierto, Sergio Sisbeles Alvarado, en representación del gobernador Manolo Jiménez Salinas, así como mandos de Seguridad Pública y miembros de su cabildo, la edil destacó que equipar a los policías también representa reconocer la labor que realizan en las calles.

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“Cuidar a quienes cuidan de Frontera es una responsabilidad y un compromiso que asumimos con gusto”, señaló Pérez Cantú, al destacar que contar con las herramientas adecuadas permite a los elementos desempeñar mejor su trabajo.

De los 103 elementos beneficiados, 83 son policías operativos, siete pertenecen a la Policía Violeta, cinco a la Policía Escolar y ocho son administrativos; en total, 30 mujeres y 73 hombres.

$!La corporación recibió nuevo equipamiento como parte de las acciones para fortalecer la seguridad en Frontera.
La corporación recibió nuevo equipamiento como parte de las acciones para fortalecer la seguridad en Frontera. LIDIET MEXICANO

La alcaldesa reconoció el esfuerzo de los oficiales y los exhortó a mantener la cercanía con la ciudadanía, así como actuar con profesionalismo y disciplina.

“Cada vez que ustedes se ponen este uniforme llevan consigo la responsabilidad de servir y proteger a nuestra gente”, expresó.

Pérez Cantú destacó además que estas acciones forman parte del trabajo coordinado que se mantiene con el Gobierno de Coahuila y de la estrategia de seguridad impulsada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

“La confianza de las familias se gana todos los días y ustedes son una parte fundamental para construirla”, afirmó.

La presidenta municipal aseguró que continuará impulsando acciones para fortalecer a Seguridad Pública y contar con una corporación mejor preparada, con el objetivo de mantener la tranquilidad de las familias de Frontera.

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Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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