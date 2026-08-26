Candidatas a reina llevan alegría a los adultos mayores de Sabinas

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    Candidatas a reina llevan alegría a los adultos mayores de Sabinas
    Las candidatas a Reina de Sabinas 2026 convivieron con residentes del asilo municipal. CORTESÍA

Las seis aspirantes participaron en una jornada de lotería y chequeos preventivos en el asilo municipal

SABINAS, COAH.- Una jornada de convivencia, lotería y atención preventiva vivieron los adultos mayores del asilo de ancianos de Sabinas, Coahuila, con la visita de las seis candidatas a Reina de Sabinas 2026, quienes se sumaron a las actividades de la Semana del Adulto Mayor.

La visita se realizó como parte de la agenda con causa del certamen y tuvo como propósito acercar a las participantes con los residentes del asilo, en una jornada que incluyó pláticas, juegos y momentos de esparcimiento.

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Las aspirantes se integraron a las mesas de lotería tradicional, donde convivieron directamente con los adultos mayores. La actividad buscó generar un espacio de acompañamiento para los residentes y, al mismo tiempo, involucrar a las jóvenes en acciones de carácter social.

La jornada también contó con la participación de personal de la Clínica de Medicina Preventiva Integral (CMPI), que realizó chequeos de rutina y valoraciones preventivas a los residentes.

Estas acciones dieron continuidad a las actividades iniciadas un día antes por el DIF Sabinas con motivo de la Semana del Adulto Mayor.

La actividad fue encabezada por Victoria Rodríguez de Díaz, presidenta del Comité del Reinado Sabinas 2026, y Zaida Córdova Leija, directora de la CMPI. Sonia Salas Valdéz, directora del asilo, agradeció la visita y el tiempo dedicado por las candidatas a los adultos mayores.

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La agenda social de las aspirantes no es nueva. Días antes, las candidatas participaron junto con el DIF Sabinas en la entrega de apoyos alimentarios a familias en situación vulnerable, como parte de las actividades con causa contempladas para el certamen.

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Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

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