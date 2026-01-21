Equipan CAM y USAER de la Región Centro de Coahuila con inversión de 2.4 millones de pesos

Durante el evento, se informó que los apoyos incluyen refrigeradores, estufas, alacenas, mesas, sillas, bocinas, así como diversos materiales didácticos y equipo tecnológico, entre ellos computadoras e impresoras, que serán utilizados en las actividades diarias de los centros beneficiados.

MONCLOVA, COAH.- Con una inversión de 2 millones 400 mil pesos, autoridades de la Secretaría de Educación realizaron la entrega de equipamiento y materiales a Centros de Atención Múltiple (CAM) y Unidades de Servicio de Apoyo a la Educación Regular (USAER) de la Región Centro, como parte del fortalecimiento a la atención de alumnos con necesidades educativas especiales.

El subsecretario de Educación Básica, Hugo Iván Lozano, detalló que este equipamiento se distribuye en CAM ubicados en municipios como Monclova, Castaños, Frontera, San Buenaventura y Cuatro Ciénegas, donde los alumnos desarrollan proyectos enfocados a la formación laboral, como cocina, carpintería y lavandería, de acuerdo con el modelo de trabajo de cada plantel.

Señaló que contar con las herramientas adecuadas resulta fundamental para que los estudiantes puedan adquirir habilidades prácticas.

Asimismo, explicó que también se está equipando a las USAER, que brindan atención a alumnos de educación especial dentro de escuelas regulares, a través de la entrega de materiales didácticos y equipos tecnológicos que facilitan el acompañamiento educativo.

Lozano destacó que, a nivel estatal, la inversión destinada a este programa asciende a alrededor de 15 millones de pesos, con entregas que ya se realizaron en la Región Norte y la Carbonífera.

Estos apoyos continuarán en todas las regiones del estado para beneficiar a la población de educación especial.

En el caso específico de la Región Centro-Desierto, el monto supera los 2.4 millones de pesos, lo que representa un respaldo importante para los equipos de CAM y USAER.

Reconoció que, en muchas ocasiones, estos centros no cuentan con los mismos recursos que las escuelas regulares, por lo que este tipo de apoyos resulta clave para mejorar sus condiciones de trabajo. Indicó que la entrega realizada fue simbólica, ya que el equipamiento se distribuirá posteriormente en cada uno de los planteles y unidades, beneficiando a seis CAM y alrededor de 14 USAER.

Finalmente, adelantó que en las próximas semanas se estará entregando también mobiliario escolar a escuelas regulares de la región, además de avanzar en proyectos de infraestructura educativa como techumbres, nuevos espacios y aulas, como parte de la inversión que el Gobierno del Estado tiene programada para el 2026 en el sector educativo.

Durante el evento estuvieron presentes autoridades municipales y educativas. En representación del alcalde de Monclova, Carlos Fernando Villarreal Pérez, asistió el profesor José Alberto Medina, secretario del Ayuntamiento; Sara Irma Pérez Cantú, presidenta municipal de Frontera; y Javier Flores Rodríguez, alcalde de San Buenaventura.