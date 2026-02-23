‘Es una bendición vivir en Coahuila’; seguimos blindados: Carlos Villarreal

Monclova
/ 23 febrero 2026
    ‘Es una bendición vivir en Coahuila’; seguimos blindados: Carlos Villarreal
    Tras el abatimiento de “El Mencho”, autoridades reforzaron la vigilancia en carreteras y puntos limítrofes con Nuevo León y otras entidades. CORTESÍA

El alcalde de Monclova, Carlos Villarreal, aseguró que Coahuila mantiene firme su blindaje de seguridad tras los hechos de violencia registrados en el país

MONCLOVA, COAH.- La coordinación entre los tres órdenes de gobierno ha sido determinante para mantener a Coahuila como un estado seguro, afirmó el alcalde de Monclova, Carlos Villarreal, quien reiteró que el blindaje se mantiene firme, especialmente en los accesos y límites con otras entidades.

Tras los hechos de violencia registrados en el país luego del abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, el edil dijo se reforzaron las acciones de seguridad en Coahuila, particularmente en las carreteras y puntos limítrofes con otros estados, como parte de la estrategia preventiva coordinada entre autoridades federales, estatales y municipales.

Asimismo, subrayó que durante la reciente visita de la presidenta Claudia Sheinbaum y la reunión con la fiscal Ernestina Godoy, se reiteró que la coordinación institucional es clave para preservar la paz.

Villarreal recordó que las nuevas generaciones no han vivido los periodos de violencia que se registraron hace más de una década, cuando la presencia del crimen organizado afectaba la tranquilidad de la región.

“Muchos jóvenes de 15 a 18 años no vivieron lo que nos tocó vivir hace alrededor de 15 años. Por eso hoy podemos decir que es una bendición vivir en Coahuila, pero debemos seguir haciendo los esfuerzos necesarios para mantener la paz”, expresó.

El alcalde explicó que el blindaje se realiza en estrecha coordinación con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, así como con corporaciones estatales, municipales y fuerzas federales como el Ejército Mexicano y la Marina Armada de México.

Precisó que actualmente se mantienen operativos estratégicos en los límites con entidades como Nuevo León, así como en rutas hacia municipios como Candela, donde se despliegan unidades de seguridad de forma permanente para prevenir el ingreso de grupos delictivos.

“Aquí no es una ruta de cada corporación, es una ruta general donde todos trabajamos coordinados. Cada semana revisamos las estrategias en los consejos municipales de seguridad y mantenemos presencia en los accesos al estado para proteger a nuestras familias”, señaló.

El presidente municipal reiteró que estas acciones forman parte del modelo de seguridad de Coahuila, basado en la coordinación, la prevención y el despliegue estratégico en puntos clave.

“Seguiremos trabajando en equipo, porque lo más importante es proteger a nuestras familias y garantizar que Coahuila se mantenga como un estado en paz”, concluyó.

Lidiet Mexicano

