$!UAdeC abre convocatoria 2026 para la Maestría en Ciencia de Datos y Optimización en Saltillo

La formación contempla el uso de modelos matemáticos, técnicas de optimización, algoritmos y herramientas de aprendizaje automático, lo que permitirá a las y los egresados diseñar soluciones para la toma de decisiones estratégicas y el análisis de riesgos en sectores productivos y de servicios.

El objetivo central del programa es preparar especialistas con sólida base matemática y computacional, capaces de analizar, sistematizar y modelar grandes volúmenes de datos generados en procesos científicos y de ingeniería.

El posgrado es impartido por el Centro de Investigación en Matemáticas Aplicadas (CIMA) y está dirigido a egresados de licenciatura en áreas afines a matemáticas aplicadas, actuaría, física, química, ingenierías, economía y administración.

En un contexto donde el análisis masivo de información se ha convertido en una herramienta estratégica para la industria y los servicios, la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) abrió su convocatoria para ingresar a la Maestría en Ciencia de Datos y Optimización, programa que iniciará actividades académicas en agosto de 2026.

De acuerdo con la convocatoria, quienes concluyan la maestría podrán asesorar proyectos que integren estadística avanzada, matemáticas financieras y modelado computacional, competencias altamente demandadas en mercados laborales vinculados con tecnología, finanzas e innovación.

OPCIÓN DE BECA Y APOYO A LA INVESTIGACIÓN

El programa considera la posibilidad de acceder a una beca otorgada por la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI), lo que representa un respaldo económico relevante para estudiantes de tiempo completo interesados en desarrollar investigación aplicada o proyectos de alto impacto.

Esta alternativa fortalece la vocación científica del posgrado y amplía las oportunidades de profesionalización en un campo estratégico para el desarrollo regional y nacional.

FECHAS CLAVE DEL PROCESO DE ADMISIÓN

Las personas interesadas tienen hasta el 8 de mayo de 2026 para completar la solicitud de ingreso en línea a través del portal oficial del programa.

El calendario contempla registro y pago de ficha para el examen de admisión de la UAdeC hasta el 6 de marzo; entrevistas con profesores del 11 al 15 de mayo; curso propedéutico con evaluación del 25 de mayo al 12 de junio; examen psicométrico el 13 de junio; notificación de resultados entre el 29 de junio y el 11 de julio; e inscripción y entrega de documentos del 3 al 7 de agosto.

REQUISITOS ACADÉMICOS

Entre los requisitos se encuentran: registro en línea, carta de intención, currículum vitae, título y cédula profesional o acta de examen, certificado o kárdex con promedio mínimo de 80 sobre 100, comprobante de dominio del idioma inglés, acta de nacimiento, CURP e identificación oficial.

Para mayores informes, las y los aspirantes pueden comunicarse con el Dr. Jesús A. Navarro Acosta y el Dr. Félix R. Saucedo Zendejo a través del correo posgradomcdo@uadec.edu.mx o llamar a los teléfonos (844) 410 12 42 y (844) 726 15 39.

Con esta oferta académica, la Universidad Autónoma de Coahuila consolida su apuesta por la formación de capital humano especializado en ciencia de datos, un campo que hoy resulta fundamental para la competitividad y la innovación tecnológica.