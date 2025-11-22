Esconden a bebé de tres meses durante persecución policial por robo en Monclova; padres son detenidos

Monclova
/ 22 noviembre 2025
    Esconden a bebé de tres meses durante persecución policial por robo en Monclova; padres son detenidos
    Oficiales de Seguridad Pública realizaron un operativo en la colonia Burócratas para ubicar al niño. FOTO: CORTESIA

La abuela alerto a las autoridades sobre la desaparición del bebé, lo que permitió activar un operativo de rescate exitoso

MONCLOVA, COAH.- Un bebé de apenas tres meses fue encontrado abandonado en un lote baldío de la colonia Burócratas de Monclova después de que sus padres fueran detenidos y no informaran sobre su paradero, generando horas de angustia entre vecinos y familiares.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 16:00 horas del viernes, cuando elementos de la Policía Municipal acudieron al sector tras recibir una denuncia por un robo en un domicilio. Durante la intervención, los agentes arrestaron a la pareja señalada como responsable, sin conocer que momentos antes habían escondido al bebé en un arroyo cercano. La pareja guardó silencio durante su detención, complicando la localización del menor.

Fue la abuela materna, Rosa Amelia, quien alertó a las autoridades al notar que su yerno, Uriel, emprendió la huida al percatarse de la presencia policial, mientras que su hija, Ruby, cargaba al bebé. Según relató, ambos desaparecieron por la calle Alfonso Villarreal Martínez, y ella no volvió a ver al menor. Horas más tarde, al cuestionar a su hija sobre el paradero del bebé, se enteró de que había sido abandonado en un arroyo cercano a un lote baldío, por lo que movilizó a vecinos y policías para iniciar la búsqueda.

El operativo permitió localizar al pequeño sano y salvo, a solo unos metros de donde la pareja había sido asegurada. Paramédicos de Cruz Roja lo atendieron en el lugar y posteriormente lo trasladaron al Hospital General Amparo Pape de Benavides, donde permaneció bajo observación médica para descartar lesiones.

La Policía Municipal confirmó que el estado de salud del bebé es estable, aunque continuará bajo supervisión médica. Mientras tanto, la pareja enfrenta ahora cargos adicionales por abandono de menor, lo que agrava su situación legal.

La situación se mantiene bajo investigación por parte del Ministerio Público, que determinará las responsabilidades legales correspondientes.

Temas


Detenciones
Seguridad
operativos

Localizaciones


Monclova

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

