Esconden a bebé de tres meses durante persecución policial por robo en Monclova; padres son detenidos

MONCLOVA, COAH.- Un bebé de apenas tres meses fue encontrado abandonado en un lote baldío de la colonia Burócratas de Monclova después de que sus padres fueran detenidos y no informaran sobre su paradero, generando horas de angustia entre vecinos y familiares.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 16:00 horas del viernes, cuando elementos de la Policía Municipal acudieron al sector tras recibir una denuncia por un robo en un domicilio. Durante la intervención, los agentes arrestaron a la pareja señalada como responsable, sin conocer que momentos antes habían escondido al bebé en un arroyo cercano. La pareja guardó silencio durante su detención, complicando la localización del menor.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: Alistan operativo para recibir a paisanos en vacaciones de invierno

Fue la abuela materna, Rosa Amelia, quien alertó a las autoridades al notar que su yerno, Uriel, emprendió la huida al percatarse de la presencia policial, mientras que su hija, Ruby, cargaba al bebé. Según relató, ambos desaparecieron por la calle Alfonso Villarreal Martínez, y ella no volvió a ver al menor. Horas más tarde, al cuestionar a su hija sobre el paradero del bebé, se enteró de que había sido abandonado en un arroyo cercano a un lote baldío, por lo que movilizó a vecinos y policías para iniciar la búsqueda.

El operativo permitió localizar al pequeño sano y salvo, a solo unos metros de donde la pareja había sido asegurada. Paramédicos de Cruz Roja lo atendieron en el lugar y posteriormente lo trasladaron al Hospital General Amparo Pape de Benavides, donde permaneció bajo observación médica para descartar lesiones.

La Policía Municipal confirmó que el estado de salud del bebé es estable, aunque continuará bajo supervisión médica. Mientras tanto, la pareja enfrenta ahora cargos adicionales por abandono de menor, lo que agrava su situación legal.

La situación se mantiene bajo investigación por parte del Ministerio Público, que determinará las responsabilidades legales correspondientes.

(Con información de medios locales)