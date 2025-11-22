Coahuila: Alistan operativo para recibir a paisanos en vacaciones de invierno

La Secretaría de Gobierno encabezó este jueves una reunión interinstitucional en las instalaciones de la 47ª Zona Militar para ajustar los preparativos del operativo “Bienvenidos Paisano 2025”, orientado a garantizar un ingreso seguro y ordenado de connacionales durante la temporada invernal.

El titular de la dependencia, Óscar Pimentel González, presentó los objetivos y alcances del operativo, y subrayó la necesidad de reforzar la coordinación entre corporaciones de seguridad, autoridades migratorias y dependencias federales y estatales que brindarán atención a las personas en tránsito.

En el encuentro participaron representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Agencia Nacional de Aduanas, Instituto Nacional de Migración, Centro Nacional de Inteligencia, Banjército y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. También asistieron autoridades municipales de Piedras Negras, Allende, Acuña y Nava, además de personal de los consulados de México en Eagle Pass y Del Río.

Entre los acuerdos alcanzados se estableció el compromiso de fortalecer los puntos de información, vigilancia y apoyo a viajeros, así como mejorar los mecanismos de comunicación para prevenir incidentes y agilizar el flujo vehicular en los cruces fronterizos.

Las autoridades señalaron que, cada año, miles de paisanos cruzan por Coahuila para reunirse con sus familias durante las fiestas decembrinas, por lo que el operativo busca ofrecerles condiciones de seguridad y una atención eficaz.

El Gobierno del Estado reiteró que mantendrá la coordinación con instituciones federales y municipales para asegurar un tránsito seguro y un trato digno para quienes ingresen al país durante esta temporada.