Coahuila: Alistan operativo para recibir a paisanos en vacaciones de invierno

Coahuila
/ 22 noviembre 2025
    Coahuila: Alistan operativo para recibir a paisanos en vacaciones de invierno
    Como cada año, miles de paisanos cruzarán la frontera de Coahuila para pasar las fiestas decembrinas con sus familiares. FOTO: CORTESÍA

Autoridades de todos los niveles de gobierno se reunieron en Piedras Negras para revisar pormenores de operativo

La Secretaría de Gobierno encabezó este jueves una reunión interinstitucional en las instalaciones de la 47ª Zona Militar para ajustar los preparativos del operativo “Bienvenidos Paisano 2025”, orientado a garantizar un ingreso seguro y ordenado de connacionales durante la temporada invernal.

El titular de la dependencia, Óscar Pimentel González, presentó los objetivos y alcances del operativo, y subrayó la necesidad de reforzar la coordinación entre corporaciones de seguridad, autoridades migratorias y dependencias federales y estatales que brindarán atención a las personas en tránsito.

TE PUEDE INTERESAR: Planeación urbana y vivienda sostenible, ejes del Implan para 2025

En el encuentro participaron representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Agencia Nacional de Aduanas, Instituto Nacional de Migración, Centro Nacional de Inteligencia, Banjército y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. También asistieron autoridades municipales de Piedras Negras, Allende, Acuña y Nava, además de personal de los consulados de México en Eagle Pass y Del Río.

Entre los acuerdos alcanzados se estableció el compromiso de fortalecer los puntos de información, vigilancia y apoyo a viajeros, así como mejorar los mecanismos de comunicación para prevenir incidentes y agilizar el flujo vehicular en los cruces fronterizos.

Las autoridades señalaron que, cada año, miles de paisanos cruzan por Coahuila para reunirse con sus familias durante las fiestas decembrinas, por lo que el operativo busca ofrecerles condiciones de seguridad y una atención eficaz.

El Gobierno del Estado reiteró que mantendrá la coordinación con instituciones federales y municipales para asegurar un tránsito seguro y un trato digno para quienes ingresen al país durante esta temporada.

Temas


Seguridad
Vacaciones

true

Vanguardia

Somos un medio de comunicación digital e impreso con cinco décadas de historia; nos hemos consolidando como uno de los sitios de noticias más visitados del Noreste de México.

Como medio multiplataforma, nos distinguimos por ofrecer contenidos confiables y de alta calidad, abarcando una amplia gama de temas, desde política y estilo de vida hasta artes y cultura. Además, ofrecemos artículos de análisis, entretenimiento y recursos útiles a través de formatos innovadores en texto, fotografía y video, que permiten a nuestros lectores estar siempre bien informados con las noticias más relevantes del día.

Nos enorgullece tener un equipo editorial compuesto por periodistas especializados en Derechos Humanos, Deportes y Artes.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Usuarios llegaron al establecimiento y únicamente encontraron una nota anunciando el cierre temporal por “motivos operativos”.

Cierra definitivamente gimnasio desalojado en Saltillo; empleados denuncian despidos irregulares
true

Humanizar la seguridad a propósito de la marcha pasada de la Generación Z
Autoridades económicas reportan un panorama sin riesgos de paros técnicos en la región.

Ramos Arizpe descarta paros técnicos y despidos masivos para este invierno: garantizan estabilidad industrial
true

Coahuila: Región Carbonífera, ¿qué tipo de ‘empujón’ requiere?
No más violencia

No más violencia
México competirá en Trinidad y Tobago y Paraguay con representación coahuilense en categorías Mayor y Juvenil.

Seis coahuilenses convocados a la Selección Mexicana de Rugby para torneos internacionales en noviembre
true

El caño del creador
true

¿Por qué el panista Pedro Garza se suma al equipo de Guadalupe, NL?