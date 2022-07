La designación de consejeros en el Sistema de Agua de Monclova-Frontera no es con la finalidad de tomar el control, sino definir políticas que ayuden al combate a la sequía, mayor equidad en la distribución del servicio de agua, y apoyo técnico y logístico, entre otros beneficios, porque además fue una modificación de Ley que pasó por el Congreso del Estado, explicó Antonio Nerio Maltos.

En estos dos municipios, Monclova y Frontera, se dio un rechazo a la decisión del Congreso para que el Gobierno Estatal tuviera asientos en el Consejo General del Sistema de Agua Potable, sin embargo, Monclova presentó una controversia constitucional de la reforma y Frontera se opone con protestas y acciones en detrimento del Sistema.

La decisión de incluir consejeros estatales en el Simas Monclova-Frontera no fue la única del Congreso Estatal, también incluyó en el Simas Carbonífera, el cual se encarga de la distribución del agua en Múzquiz, San San Juan de Sabinas y Sabinas, en algunos de manera parcial.

“Es una inciativa que surge en el Congreso y es aprobada ahí. Estamos de acuerdo en tener una injerencia en el Consejo de estos dos sistemas, en los cuales se modificaron sus leyes. Estos dos sistemas atienden más de un municipio. La intención del Estado es apoyar a todos los municipios y sistemas, esto es permanente, con recursos y aportaciones tecnológicas”, dijo el director de la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento (CEAS).

Explicó que en los sistemas de agua en donde se distribuye el líquida a más de un municipio se han detectado conflictos como una inequidad en la distribución; como ejemplo expuso que hubo una disputa en que llegaba más agua a Sabinas y eso ocasionaba menos presión en San Juan de Sabinas.

“Seguiremos siendo respetuosos”, dijo “de la forma de operar de los Simas, pero sí es importante tener consejeros, para lograr la equidad en la forma de operar”.

Aseguró que la injerencia de los consejeros estatales no es total; “el Estado no va a tomar el control de los sistemas operadores de agua. Cada municipio tiene sus consejeros y el estado entra como si fuera un consejero más, sin embargo, el Estado no va tomar nunca la presidencia del consejo”.

Agregó que “Monclova tiene seis consejeros y Frontera el mismo número, se turnan la presidencia los alcaldes cada seis meses. Con la forma el Estado entra con seis consejeros, pero no tomará la presidencia y no tendrá mayoría, solo asiento con voz y voto, para ayudar a solucionar conflictos”.