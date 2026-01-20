Familiares acusan fabricación de delitos tras detención de dos jóvenes en Castaños

CASTAÑOS, COAH.- Familiares de dos jóvenes originarios del ejido Acámbaro, en el municipio de Castaños, denunciaron presuntas irregularidades en la detención de sus parientes, quienes fueron asegurados el pasado viernes durante un operativo de seguridad y señalados por autoridades por el presunto delito de posesión de narcóticos.

Los detenidos fueron identificados como Servando “N”, de 33 años de edad, conocido entre sus familiares como Armin, y Jhonatan “N”, quienes permanecen privados de la libertad.

}Ayer lunes se llevó a cabo la audiencia inicial en el Centro de Justicia, donde el Ministerio Público formuló imputación en su contra por delitos relacionados con narcóticos.

De acuerdo con la versión de los familiares, ambos jóvenes se dedican desde hace años a la recolección de candelilla, actividad que constituye su principal medio de sustento. Aseguraron que al momento de la detención se encontraban trabajando sobre la carretera que conduce a Nuevo León, por lo que rechazaron de manera categórica las acusaciones.

Anahí, hermana de uno de los imputados, señaló que además del delito de posesión de drogas, a su familiar se le pretende vincular con ilícitos como huachicoleo y halconeo, los cuales —afirmó— son completamente falsos.

Indicó que la detención ocurrió alrededor de la una de la tarde durante un operativo, pero la familia fue notificada varias horas después.

Asimismo, denunció que los jóvenes fueron trasladados con golpes, por lo que pidió a las autoridades una investigación a fondo sobre el actuar de los elementos que participaron en el aseguramiento.

“Pedimos justicia porque sabemos que son inocentes de lo que se les acusa. Les están fabricando delitos los elementos de la Policía del Estado”, expresó.

Durante la audiencia inicial, el juez determinó que el proceso continuará el próximo miércoles, mientras que los imputados permanecerán bajo la medida cautelar de prisión preventiva, recluidos en el C4 de Frontera, en tanto se define su situación jurídica.

La detención se registró en el marco de un operativo terrestre y aéreo implementado por autoridades de los tres niveles de gobierno en los límites de Coahuila y Nuevo León, como parte de las acciones de seguridad desplegadas en la región.