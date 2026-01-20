Familiares acusan fabricación de delitos tras detención de dos jóvenes en Castaños

+ Seguir en Seguir en Google
Monclova
/ 20 enero 2026
    Familiares acusan fabricación de delitos tras detención de dos jóvenes en Castaños
    El operativo se realizó en los límites de Coahuila y Nuevo León con apoyo terrestre y aéreo. FOTO: VANGUARDIA/LIDIET MEXICANO

Señalan presuntas irregularidades y malos tratos durante el aseguramiento de dos jóvenes del ejido Acámbaro

CASTAÑOS, COAH.- Familiares de dos jóvenes originarios del ejido Acámbaro, en el municipio de Castaños, denunciaron presuntas irregularidades en la detención de sus parientes, quienes fueron asegurados el pasado viernes durante un operativo de seguridad y señalados por autoridades por el presunto delito de posesión de narcóticos.

Los detenidos fueron identificados como Servando “N”, de 33 años de edad, conocido entre sus familiares como Armin, y Jhonatan “N”, quienes permanecen privados de la libertad.

TE PUEDE INTERESAR: Activan búsqueda por menor de 15 años desaparecido en Saltillo

}Ayer lunes se llevó a cabo la audiencia inicial en el Centro de Justicia, donde el Ministerio Público formuló imputación en su contra por delitos relacionados con narcóticos.

De acuerdo con la versión de los familiares, ambos jóvenes se dedican desde hace años a la recolección de candelilla, actividad que constituye su principal medio de sustento. Aseguraron que al momento de la detención se encontraban trabajando sobre la carretera que conduce a Nuevo León, por lo que rechazaron de manera categórica las acusaciones.

Anahí, hermana de uno de los imputados, señaló que además del delito de posesión de drogas, a su familiar se le pretende vincular con ilícitos como huachicoleo y halconeo, los cuales —afirmó— son completamente falsos.

Indicó que la detención ocurrió alrededor de la una de la tarde durante un operativo, pero la familia fue notificada varias horas después.

Asimismo, denunció que los jóvenes fueron trasladados con golpes, por lo que pidió a las autoridades una investigación a fondo sobre el actuar de los elementos que participaron en el aseguramiento.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: Demuelen casa catalogada como Monumento Histórico en calle Juárez

“Pedimos justicia porque sabemos que son inocentes de lo que se les acusa. Les están fabricando delitos los elementos de la Policía del Estado”, expresó.

Durante la audiencia inicial, el juez determinó que el proceso continuará el próximo miércoles, mientras que los imputados permanecerán bajo la medida cautelar de prisión preventiva, recluidos en el C4 de Frontera, en tanto se define su situación jurídica.

La detención se registró en el marco de un operativo terrestre y aéreo implementado por autoridades de los tres niveles de gobierno en los límites de Coahuila y Nuevo León, como parte de las acciones de seguridad desplegadas en la región.

Temas


Detenciones
Vinculación A Proceso
militares

Localizaciones


Castaños

Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación egresada de la Universidad Autónoma del Noreste, con una especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila, actual corresponsal de la Región Centro del Estado de Coahuila con una trayectoria de 10 años en el periodismo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Trump: Hombre con hambre

Trump: Hombre con hambre
true

Trump: Un año que parece un siglo
true

POLITICÓN: Respira Saltillo aire tóxico de 120 ladrilleras, identificadas como focos de contaminación
El vehículo Nissan Tsuru quedó con severos daños tras ser impactado por el tren en el cruce ferroviario.

‘No escuché el tren’: conductor es embestido y resulta lesionado en Saltillo

Estiman que PIB global crecería 611 mil millones de dólares de eliminarse la piratería.

Alcanza mercado global de piratería 467 mil millones de dólares: OCDE
El plantel cerró la jornada en la jaula de bateo y con ejercicios de acondicionamiento físico.

Algodoneras del Unión Laguna afinan detalles para debutar en la LMS 2026
Brian Ledezma, Isaac Briones y Ángel Carrizalez, formados en los Lobos de la UAdeC, encabezan el refuerzo de talento local de los Dinos de Saltillo rumbo a la temporada de la LFA 2.0.

Dinos apuestan por talento de Lobos de la UAdeC y refuerzan su roster rumbo a la LFA
Zonas residenciales que antes eran vibrantes son ahora pueblos fantasma donde cuadra tras cuadra reina la oscuridad.

Siria: un paisaje de ruinas tras 13 años de guerra y el desafío de reconstruir un país pulverizado