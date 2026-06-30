‘Estamos listos para cualquier reto’: Carlos Villarreal abre la puerta a la reelección como Alcalde de Monclova

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Monclova
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    ‘Estamos listos para cualquier reto’: Carlos Villarreal abre la puerta a la reelección como Alcalde de Monclova
    El edil aseguró que está listo para buscar la continuidad de su proyecto político si su partido lo postula. LIDIET MEXICANO

Villarreal señaló que su prioridad sigue siendo concluir su administración con resultados y consolidar el crecimiento de la ciudad

MONCLOVA, COAH.- Aún con año y medio por delante al frente del Gobierno Municipal, el alcalde Carlos Villarreal declaró que está listo para asumir cualquier reto político que le encomiende el PRI, aunque dejó en claro que su prioridad sigue siendo entregar resultados y consolidar el crecimiento de Monclova.

El edil afirmó que será su partido quien defina los perfiles para el próximo proceso electoral, pero sostuvo que, en lo personal, se encuentra preparado para buscar la continuidad de su proyecto.

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“En lo personal estamos listos para cualquier reto que nos dé la oportunidad nuestro partido de participar y será de la misma manera: entregados 24/7 por y para nuestra ciudad”, declaró.

Las declaraciones del alcalde surgen cuando apenas ha transcurrido la mitad de su administración, un periodo que, aseguró, ha servido para sentar las bases de un proyecto enfocado en el desarrollo económico, la atracción de inversiones y la mejora de la calidad de vida de los monclovenses.

Carlos Villarreal sostuvo que el trabajo realizado hasta ahora le ha dejado una importante experiencia de gobierno y la certeza de que los grandes cambios requieren cercanía con la ciudadanía y voluntad para resolver problemas de fondo.

“Estamos listos física y mentalmente. Hemos aprendido en este año y medio que las cosas se hacen con pasión, con trabajo y con cercanía. Hay soluciones que pueden llegar de inmediato y otras que requieren tiempo, pero nunca se le debe cerrar la puerta a nadie; siempre hay que buscar el cómo sí”, expresó.

El presidente municipal aseguró que su administración continuará enfocada en fortalecer el desarrollo de Monclova mediante la generación de empleo, la llegada de nuevas inversiones y el mejoramiento de los servicios públicos, temas que, dijo, marcarán el futuro de la ciudad.

Asimismo, consideró que la coordinación entre el Gobierno del Estado, el Municipio, la Federación y la iniciativa privada ha permitido avanzar en proyectos estratégicos que buscan devolver a la Región Centro el dinamismo económico que demanda.

Respecto a las versiones que lo colocan entre los perfiles con mayores posibilidades de buscar la reelección por el PRI, Villarreal señaló que los resultados serán el principal argumento para cualquier decisión política.

“No trabajamos para una elección; trabajamos para dar resultados. Si la ciudadanía ve un gobierno cercano, que resuelve y que trabaja todos los días, esa será la mejor carta de presentación”, sostuvo.

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Finalmente, reiteró que continuará concentrado en cumplir los compromisos adquiridos con los monclovenses durante el tiempo que resta de su administración, convencido de que el trabajo constante será el que marque el rumbo de cualquier decisión futura.

Con estas declaraciones, Carlos Villarreal se convierte en uno de los primeros alcaldes de la Región Centro en manifestar públicamente que está dispuesto a buscar la continuidad de su proyecto político, dejando claro que, si el PRI le abre la puerta, está listo para volver a competir por la Presidencia Municipal.

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Juan Carlos Villarreal

Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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